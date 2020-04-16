Turkcell Superonline'ın ardından Türk Telekom kullanıcılarına da müjdeli haber geldi. Türk Telekom, VDSL ve fiber internet kullanıcılarının upload hızlarını 2 katına çıkardı.

Koronavirüsün etkisini göstermesinin ardından ülkemizde ve dünya genelinde insanlar evde kalmaya ekstra özen gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Turkcell Superonline, upload ve download hızlarını artırarak evde vakit geçirmeye çalışan kullanıcıları sevindirmişti. Şimdi benzer bir hamle, Türk Telekom'dan da geldi.

Dün Tivibu kullanıcıları için sinema kanallarını 15 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak sunan Türk Telekom, şimdi de VDSL ve fiber internet kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret gerektirmeden 2 katına çıkardı. Upload hızı artışı, Superonline'da olduğu gibi kademeli olarak gerçekleşecek.

Türk Telekom alt yapısını kullanan diğer ISS aboneleri de upload artışından yararlanacak

Türk Telekom, en fazla aboneye sahip internet sağlayıcısı olduğu için, upload hızını artırması kritik önem taşıyor. Diğer yandan Türk Telekom altyapısını kullanan Turknet, Millenicom gibi diğer internet sağlayıcılarının aboneleri de bu artıştan yararlanabilecek. Ancak kendi altyapısını kullanan Türksat Kablonet'te bir artış söz konusu değil.

Türk Telekom'da upload hızı artışı Türkiye genelinde kademeli olarak gerçekleşecek. Eğer hızınızda artış gözlemlemediyseniz, gün içinde modeminizi resetleyerek denemeler yapabilirsiniz. Türk Telekomun bu hamlesi VDSL ve fiber internet kullanıcıları için geçerli olacak. Çünkü ADSL kullanıcıları, teorik olarak 3.3 Mbps upload hızının üzerine çıkamıyorlar. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde hem evden çalışanlar, hem de internette içerik üretenler için olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir.