Türkiye’nin 81 İlinde Bulunan Resmi Koronavirüs Vakaları

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısında şehirlerimizde bulunan koronavirüs vakalarını da açıkladı.

Koronavirüs konusunda bilim kurulu ile bir araya gelen Fahrettin Koca, dün ülkemizde görülen yeni Covid-19 vakalarını açıkladı. Bu açıklamanın devamında hangi ilde kaç koronavirüs vakasına rastlandığını da açıklayan Bakan Koca, en çok koronavirüs vakasının İstanbul’da yaşandığını bildirdi.

Şu ana kadar yapılan resmi açıklamaya göre ülkemizde 15.679 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam kaybımızın 277’ye ulaştığı bildirildi. Bu süreçte iyileşen kişi sayısının ise 333 olduğu açıklandı. İşte karşınızda 81 ilimizde bulunan toplam koronavirüs vaka sayısı:

Türkiye'de İl İl Koronavirüs Vakaları

Adana: 197

Adıyaman: 26

Afyonkarahisar: 11

Ağrı: 29

Aksaray: 4

Amasya: 24

Ankara: 712

Antalya: 95

Ardahan: 5

Artvin: 15

Aydın: 12

Balıkesir: 87

Bartın: 8

Batman: 7

Bayburt: 18

Bilecik: 5

Bingöl: 8

Bitlis: 22

Bolu: 6

Burdur: 2

Bursa: 135

Çanakkale: 24

Çankırı: 13

Çorum:29

Denizli: 81

Diyarbakır: 29

Düzce: 21

Edirne: 89

Elazığ: 9

Erzincan: 17

Erzurum: 86

Eskişehir: 83

Gaziantep: 37

Giresun: 61

Gümüşhane: 12

Hakkari: 7

Hatay: 22

Iğdır: 25

Isparta: 268

İstanbul: 8852

İzmir: 853

Kahramanmaraş: 15

Karabük: 10

Karaman: 12

Kars: 25

Kastamonu: 13

Kayseri: 109

Kırıkkale: 22

Kırklareli: 35

Kırşehir: 4

Kilis: 16

Kocaeli: 410

Konya: 584

Kütahya: 5

Malatya: 49

Manisa: 65

Mardin: 34

Mersin: 9

Muğla: 43

Muş: 11

Nevşehir: 18

Niğde: 3

Ordu: 73

Osmaniye: 31

Rize: 88

Sakarya: 207

Samsun: 112

Siirt: 32

Sinop: 31

Sivas: 67

Şanlıurfa: 11

Şırnak: 3

Tekirdağ: 101

Tokat: 80

Trabzon: 74

Tunceli: 6

Uşak: 38

Van: 26

Yalova: 46

Yozgat: 13

Zonguldak: 112

Ülkemizde şu ana kadar resmi olarak açıklanan koronavirüs vakaları bu şekilde. İnsanların virüsü bir şehirden diğer şehire taşımaması için ülke genelinde çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemler özellikle virüsün daha az görüldüğü yerlere yapılıyor.