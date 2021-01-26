Türkiye'de 2020 Yılı İçin Akaryakıt Satın Alma Alışkanlıklar

BenzinLitre, uygulamadan baz aldığı verilere göre 2020 yılının akaryakıt satın alma alışkanlıkları hakkında bir araştırma yürüttü. Yapılan araştırmaya göre şoför ve yolcular, en temiz dinlenme tesisi arayışında olurken, Shell en çok tercih edilen akaryakıt istasyonlarından oldu.

Akaryakıt fiyatları, benzin istasyonları ve dinlenme tesisleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan uygulama BenzinLitre, 300 bini aşan kullanıcılarının bu yıl en çok hangi filtrelemeleri kullandığını açıklayarak, akaryakıt alma alışkanlıkları üzerinde yeni bir araştırma yürüttü.

Yapılan araştırmaya göre en çok tercih edilen benzin istasyonu Shell olurken, en yaygın kullanılan yakıt tipinin LPG olduğu açıklandı. Kullanıcılar, COVID-19 salgını yüzünden dinlenme tesislerinde hijyen prensipleri yüksek yerleri tercih etti ve Starbucks, en çok arama yapılan tesis özelliği filtresi oldu.

Shell ve Opet, en çok tercih edilen akaryakıt istasyonu oldu

Uygulamada bulunan marka filtreleme özelliğinden faydalanan kullanıcıların %27’si Shell, %16’sı da Opet için arama yaptı. Diğer tercih edilen istasyonların arasında ise sırayla Petrol Ofisi, BP, Total, TP ve Aytemiz oldu.

LPG, en çok tercih edilen yakıt tipi oldu

BenzinLitre, 300 bini aşkın kullanıcısının uygulamada yakıt tipi filtresini kullanabildiğini, LPG ve dolaylı yoldan benzinli arama filtrelerinin %42’lik bir çoğunluk oluşturduğunu belirtti. Verilere göre kullanıcıların %40’ı dizel yakıp tipini tercih ederken, %31’i de benzin filtresini kullandı. LPG yakıt tipi için en çok tercih edilen istasyon, geçen sene de olduğu gibi yine Aygaz oldu.

COVID-19 salgını, yollarda da etkisini gösterdi

Salgından dolayı olabildiğince az mola vermeye çalışan sürücü ve yolcular, genellikle tüm işlerini tek bir yerde halledebilecekleri tesisleri tercih etmeye başladılar. Bu tesislerin içerisinde akaryakıt istasyonu, lavabo, araç yıkama ve restoran gibi özellikler arandı.

BenzinLitre, 2020 yılında kamyoncu lokantalarına 1 milyondan fazla yol tarifi alındığını, en sık kullanılan güzergahın Ankara-İstanbul ve Ankara-İzmir- Bodrum olduğunu açıkladı. Bu güzergahta en sık tercih edilen dinlenme tesisleri ise kamyoncu lokantaları oldu.

Starbucks, tesislerde en sık aranan özellik oldu

2020 senesi boyunca kullanıcıların en çok tercih ettiği tesis özelliği filtresi, Starbucks oldu. BenzinLitre, kahve markalarının tesis özelliği filtresi üzerinde %27 oranında bir etkiye sahip olduğunu, kullanıcıların da 18-35 yaş arası olduğunu belirtti. En sık tercih edilen diğer tesis özelliklerinin arasında, sırasıyla “Yıkama” ve “Kendin Yıka” özellikleri yer alıyor.

Tesislere yapılan yorumlar, genellikle hijyen ile alakalıydı

BenzinLitre, 2020 yılı boyunca istasyonlara yapılan yorumların %35’inin hijyen ile alakalı olduğunu belirtti. Lavabolardaki temizlik, tuvalet kağıtlarının bulunup bulunmaması ve marketlerin temizliği, en çok göz önünde bulundurulan unsurlar arasında yer alıyor.

Hijyenden sonra en çok dikkat edilen alt başlıklar akaryakıt kalitesi, güleryüzlü personel ve hizmet kalitesi oldu.

Kadın sürücülerin sayısında artış gözlemlendi

Kadın sürücülerin oranı, geçtiğimiz seneye göre artış gösterdi ve uygulamanın %3’ünü kadın sürücüler oluşturmaya başladı. BenzinLitre, önümüzdeki dönemde kadın sürücülere verdiği destekle birlikte bu oranı artırmayı planladıklarını dile getirdi.

Adana, BenzinLitre’yi en sık kullanan dördüncü il

BenzinLitre’yi kullanan kullanıcıların sayısı illerin nüfus dağılımına göre paralellik gösterirken, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana uygulamayı en sık kullanan iller oldu. Türkiye’nin en kalabalık on ikinci şehri Diyarbakır ise, Adana’dan hemen sonra altıncı sıraya yerleşti.