Petrol 1 Kuruş Olsa, Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Olurdu?

Koronavirüs salgınının ardından petrole olan talebin azalması, fiyatları sıfırın altına çekti. Peki ya petrol 1 kuruşa inseydi, ülkemizde akaryakıt fiyatları nasıl olurdu? Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, merak edilen bu soruyu yanıtladı.

ABD'de petrolün fiyatı, vadeli işlemlerde negatif değerleri gördü. Fiyatlardaki düşüşün ülkemizde akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Petrolün fiyatı her ne kadar düşüş gösterse de, akaryakıttan alınan vergiler, Türkiye'de hesapları biraz değiştiriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle petrol ihtiyacının, çıkarılan petrolün yanında çok düşük kalması fiyatlara da düşüş olarak yansıyor. Dün, petrolün fiyatı gün içerisinde bir süreliğine de olsa -40 dolar seviyesine düştü. Enerji piyasası uzmanları, ABD vadeli petrol işlemlerindeki değişimin, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyeceğini söylüyor.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, petrol fiyatı 1 kuruşa inse bile Türkiye'de akaryakıtta maktu ÖTV alınıp onun da KDV'si hesaplandığı için benzinin litresinin 2.97 TL, motorinin ise litre fiyatının 2.41 TL'den daha düşük olamayacağını öne sürdü.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları CIF MED Genova/Lavera benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim izlenerek belirleniyor. Ancak petrol fiyatları ne kadar düşerse düşsün, Bingöl'e göre ülkemizde vergilendirmeye takılacak ve akaryakıt fiyatları en düşük bu seviyelerde olacak.