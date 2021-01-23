Elektrikli otomobiller, büyük bir hızla benzinli ve dizel motora sahip otomobillerin yerini almaya devam ediyor. 2021'den başlayarak önümüzdeki yıllarda yollara çıkacak birbirinden heyecan verici tasarıma sahip elektrikli otomobilleri derledik.

Günden güne gelişen otomotiv sektörüne son zamanlarda elektrikli otomobil trendi hâkim. Elektrikli otomobillerin bu kadar popüler hâle gelmesinin ana sebepleri ise hem bu modellerin çevreye yararlı olmaları hem de uzun vadede kullanıcıların yakıt masrafından epey bir tasarruf etmesi diyebiliriz. Özellikle tanıtılan Cybertruck ve benzeri modeller ile elektrikli otomobillerin, önümüzdeki dönemde iş hayatında bile aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Son teknolojinin ürünü olan elektrikli otomobil modelleri, sahip oldukları özellikler ve güvenlik uygulamalarıyla da klasik son model araçların gerisinde kalmıyorlar. Hazırsanız hep beraber heyecanla beklediğimiz yeni elektrikli otomobil modellerine göz attığımız listemize doğru geçiş yapalım. Listeye geçmeden önce listede yer alan otomobillerin belirli bir özelliğe göre sıralanmadığını da belirtmekte fayda var.

Yakın gelecekte göreceğimiz 15 elektrikli otomobil:

Apple iCar

Volvo XC40 Recharge

Bollinger B1/B2

Audi E-Tron GT

Lucid Air

Mercedes-Benz VISION EQS

Nissan Ariya

Tesla Cybertruck

BMW Concept i4

GMC Hummer EV

Maserati MC20 EV

Porsche Macan EV

Tesla Roadster (İkinci Nesil)

Volkswagen I.D.Buzz

Cadillac CELESTIQ

Subaru Evoltis EV

2021'in en gözde elektrikli SUV'lerinden olacak Volvo XC40 Recharge

Fiyatı: 700.596 TL (Başlangıç)

İsveç’in otomobil devi Volvo, XC40 Recharge modeli ile elektrikli otomobil pazarına oldukça sağlam bir giriş yapmayı hedefliyor. Volvo’nun tamamen elektrikli yeni SUV modeli Volvo XC40 Recharge, 408 beygir gücünde elektrikli bir motora sahip ve 0’dan 100 kilometreye 4,9 saniyede çıkabiliyor. Her ne kadar XC40 Recharge en hızlı elektrikli otomobil olmasa da kullanıcılara 418 km gibi uzun bir menzil ve her koşulda sürüş yapabilecekleri yeterli gücü sunuyor. Hızlı şarj desteğine de sahip olan Volvo XC40 Recharge’ın bataryası 40 dakika %80 civarında doldurulabiliyor. 2021 yılı ortalarında ülkemizde de satışa sunulacak olan bu modelin en dolu kasasının fiyatı 800.000 TL bandında listeleniyor.

Adeta Tankı andıran Bollinger B1/B2

Fiyatı: 125.000 Dolar (Başlangıç)

Tesla, Cybertruck modelinin tasarımı ile diğer elektrikli otomobil pazarına sağlam giriş yapmak isteyen üreticilere bir nevi ilham vermiş oldu. ABD merkezli Bollinger Motors ise iş dünyasının yeni yıldızı olacak tamamen üretkenliğe dayalı tasarıma sahip Bollinger B1 ve B2 modellerini 2021 yılında sahiplerine teslim etmeye başlayacak. 614 beygir gücü üretebilen tamamen elektrikli bir motora sahip olan bu modeller, 320 km menzil ile gelecek. Görünüşleri ile adeta tankı andıran Bollinger B1 ve B2 modelleri Tesla Cybertruck’ın en büyük rakiplerinden olacak gibi duruyor.

Kablosuz şarj olabilen Audi E-Tron GT:

Fiyatı: 100.000 - 130.000 Dolar (Tahmini başlangıç fiyatı)

Avengers: Endgame filminde Tony Stark ile birlikte boy gösteren konsept otomobil Audi E-Tron GT, önümüzdeki dönemde yollara da çıkacak. 4 kapılı bir coupe olan bu model tamamen elektrikli 590 beygir gücü üreten bir motora ve 400 kilometrenin üzerinde menzile sahip olarak karşımıza çıkıyor. Audi’nin yeni geliştirdiği kablosuz şarj desteğine de sahip olan Audi E-Tron GT, kablolu olarak sadece 20 dakikada %80 şarj doldurabiliyor ve bu dolum ile 320 km yol alabiliyor.

Lüks ve uzun menzilli Lucid Air:

Fiyatı: 69.900 Dolar (Başlangıç)

2007 yılında kurulan ABD merkezli Lucid Motors, ilk elektrikli otomobil modelleri Air üzerinde uzun yıllardır çalışıyor. Lüks kategorisinde satışa sunulacak tamamen elektrikli sedan Lucid Air, Tesla Model S ile rekabet edecek. ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak olan Lucid Air için şu an ön sipariş verilebiliyor. Otomobilin başlangıç fiyatı 69.900, en yüksek paketi ise 161.500 Dolar olarak listeleniyor. 2022’nin başlarında sahiplerine teslim edilecek Lucid Air, 480 beygir gücü üreten bir motora ve 650 km civarında menzile sahip olacak.

İçi dışı bir Mercedes-Benz VISION EQS:

Fiyatı: Bilinmiyor

Listenin en çok heyecanla beklenen modellerinden biri olan Mercedes-Benz VISION EQS, henüz daha üretime geçmemiş bir konsept araba. Fakat önümüzdeki dönemde bu modelin üretimine başlanması bekleniyor. Mercedes’in göstermeyi çok sevdiği VISION EQS konsept otomobili bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir tasarıma sahip. 2019 yılında tanıtılan ve geleceğin arabası tanımını oldukça karşılayan Mercedes-Benz VISION EQS, 700 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak. Her ne kadar aracın 2021 yılı içerisinde üretileceği söylense de henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Şehir içi kullanım için ideal Nissan Ariya:

Fiyatı: 40.000 Dolar (Başlangıç)

Yine ilk önce konsept araç olarak çıkıp daha sonradan üretim yoluna giren bir elektrikli otomobil olan Nissan Ariya, 2021 yılında sahiplerini bulacak gibi duruyor. Nissan’ın tamamen elektrikli yeni SUV modeli Ariya, başlangıç seviyesinde 360 km civarında menzile ve 218 beygir gücüne sahip olacak. Özellikle şehir içi için tasarlanan ve diğer elektrikli otomobil modellerine göre düşük fiyatıyla öne çıkan Nissan Ariya, Tesla Model Y ile rekabet edecek. Nissan Ariya hakkında daha çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Tanıtıldığı günden itibaren bir efsaneye dönüşen Tesla Cybertruck:

Fiyatı: 39.900 Dolar (Başlangıç)

Tasarımıyla çok konuşulan Tesla’nın tamamen elektrikli kamyonet modeli Cybertruck, 2021 yılında sahipleri ile buluşmaya başlayacak. Tesla Cybertruck’ın başlangıç modeli ise en erken 2022 yılında teslim edilecek. Tasarım bakımından hem sevilen hem de çok dalga geçilen Tesla Cybertruck, Cyberpunk temalı filmlerden fırlamış görünümüyle birçok kişinin de gönlünü fethetmiş durumda. 400 km menzilin üzerine çıkabilecek olan Cybertruck, ABD kamyonet pazarının yeni gözdesi olacak gibi duruyor.

İkonik ızgaradan vazgeçmek yok: BMW Concept i4

Fiyatı: 50.000 Dolar (Tahmini başlangıç fiyatı)

Otomobil severlerin heyecanla beklediği ve yakından takip ettiği bir diğer konsept model BMW Concept i4 de konsept olmaktan çıkacak gibi duruyor. 2021 yılında üretime alınması beklenen BMW Concept i4, hem tasarım hem de barındırdığı güç bakımından oldukça lüks bir sedan modeli olarak karşımıza çıkacak. Bir adet 537 beygir gücü üreten elektrikli motora sahip olacak BMW Concept i4’ün 80 kWh kapasitesindeki bataryası, kullanıcılara yaklaşık 500 km menzil sağlayacak.

625 beygirlik elektrikli motoru ile GMC Hummer EV

Fiyatı: 79.995 Dolar (Başlangıç)

Tesla’nın Cybertruck tasarımının diğer ABD’li otomobil üreticilerine ilham verdiğini söylemiştik. GMC de bir süre üretimine son verdiği Hummer serisini tamamen elektrikli olarak geri döndürüyor. Tasarım bakımından göz dolduran yeni GMC Hummer EV, en dolu paketiyle 2021 yılında 112.595 Dolar fiyatından satışa sunulacak. Diğer modeller ise sırasıyla 2022, 2023 ve başlangıç modeli ise 2024 yılında satışa çıkacak.

Gerçekten heyecan verici tasarıma ve özelliklere sahip olan GMC Hummer EV serisinin en düşük modelinde dâhi 625 beygir gücü üreten elektrikli motor kullanılıyor. Yine GMC Hummer EV en düşük modelde 400 km menzile sahip olurken, 2021 yılında çıkacak en yüksek modelde menzil 600 km civarına kadar çıkıyor.

Maserati MC20 EV

Fiyatı: Bilinmiyor

Maserati’nin Ferrari’den yardım almadan tamamen kendi ürettiği yeni MC20 modelini heyecanla bekliyoruz. MC20 serisine ise bir de tamamen elektrikli olan Maserati MC20 EV modeli eşlik edecek. Maserati’nin kendi geliştirdiği ilk motor olan Nettuno’nun elektrikli versiyonunu kullanacak bu model, daha çok performans odaklı olacak. 0’dan 100 kilometreye 2,8 saniyede çıkması beklenen MC20 EV modeli yaklaşık 320 km menzile sahip olacak.

Porsche Macan EV

Fiyatı: Bilinmiyor

Porsche'nin en çok satan modeli olan Macan, tamamen elektrikli versiyonu Porsche Macan EV ile önümüzdeki dönemde sahiplerini bulacak. Henüz hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığımız Macan EV modelinin render görüntüleri sızdırılmıştı. Ortaya çıkan diğer bilgilere göre Macan EV modelinin 500 km civarında bir menzile sahip olması bekleniyor. Porsche’nin bu yeni elektrikli modelini en erken 2022 yılında üretime sokacağı düşünülüyor.

İlk modeli Mars yörüngesine gönderilen Tesla Roadster (İkinci Nesil)

Fiyatı: 200.000 Dolar (Başlangıç)

2017 yılında duyurulan Tesla’nın en yüksek spor modeli olacak ikinci nesil Tesla Roadster, en erken 2022 yılında sahiplerine teslim edilecek. İlk aşamada ön sipariş için 1.000 adet üretilecek olan bu modelin stoğu şu anda tükenmiş durumda. Peki ikinci nesil Tesla Roadster 200.000 Dolar fiyat etiketini nasıl karşılayacak? 250 km üzerinde hızlara ulaşabilecek olan Tesla Roadster, 1.000 kilometreye yakın muhteşem bir menzile sahip olacak. Ayrıca 0’dan 100’e 1,9 saniye gibi komik bir sürede ulaşabilen bu model, dünya süper-otomobil endüstrisinin yeni kilometre taşı olacak gibi duruyor.

Unutulmaz çizgilerin yeni nesil teknolojilerle buluştuğu Volkswagen I.D.Buzz

Fiyatı: Bilinmiyor

Listemizin bir diğer heyecanla beklenen aracı Volkswagen I.D.Buzz, Volkswagen’in çok sevilen klasik Microbus tasarımını günümüz modern dünyası ile yeniden buluşturacak. I.D. 3 serisi ile elektrikli araç üretimine giriş yapan Volkswagen; tıpkı Nissan’ın modern tasarımla buluşturduğu yeni 400Z modeli gibi I.D.Buzz modeli ile klasik sever kullanıcıların gönlünü kazanmayı planlıyor. İlk olarak 2017 yılında tanıtılan bu şirin modelin ise en erken 2022 yılında üretim bandına çıkması ve 450 - 600 km arasında bir menzile sahip olması bekleniyor.

Cadillac'ın en lüks elektrikli model olacak CELESTIQ

Fiyatı: 200.000 Dolar (Tahmini başlangıç fiyatı)

General Motors’a bağlı Cadillac da önümüzdeki dönem için elektrikli otomobil üretimine ağırlık veren en büyük üreticilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2023 yılında satışa çıkması beklenen tamamen elektrikli Cadillac CELESTIQ ise markanın en lüks sedan modeli olacak. General Motors’ın henüz yeni tanıttığı Cadillac CELESTIQ modeli hakkında henüz pek bir bilgi olmasa da yeni nesil Ultium bataryalarını kullanacak modelin 600 km civarında menzile sahip olması bekleniyor. Tamamen otonom ve akıllı sisteme sahip olacak olan Cadillac CELESTIQ modelinin 200.000 Dolar civarında başlangıç yapması bekleniyor.

Cybertruck'a dişli rakip: Subaru Evoltis EV

Fiyatı: Bilinmiyor.

Subaru’nun Toyota ile işbirliği yaparak çıkardığı BRZ/86 modelleri, araba tutkunları arasında kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Şimdi ise bu iki kardeş üretici tamamen elektrikli bir crossover modeli üzerinde çalışıyor. Subaru’nun tasarladığı Evoltis EV modeli konsept olarak ortaya çıkmış olsa da teknik özellikleri ve donanım açısından henüz bir bilgi bulunmuyor. Subaru Evoltis EV modelinin en erken 2022 yılında üretime girmesi bekleniyor.

Apple'ın artık bir sır olmaktan çıkan otonom araba projesi: iCar

Fiyatı: 55.000 Dolar (Tahmini başlangıç fiyatı)

Önümüzdeki dönemde Apple’ın el atmadığı bir sektör kalmayacak gibi duruyor. Bunun en somut örneklerinden biri de şirketin bir süredir üzerinde gizli gizli çalıştığı tamamen elektrikli otonom otomobil projesi. Tabii şu an için Apple’ın araba fabrikaları kurup tamamen kendi otomobilini üretip üretmeyeceği bilinmiyor. Fakat böyle bir proje var ve en kötü ihtimalle Apple iCar’ın teknolojisini tasarlayıp, başka bir otomobil devi ile ortak çalışma yoluna gidebilir. Önümüzdeki dönemde Tesla’ya rakip olması beklenen Apple iCar ile daha çok detayı sizlerle paylaşıyor olacağız.

Tasarımları ve sahip oldukları teknolojileri ile göz dolduran yeni nesil elektrikli otomobil modellerine yakından baktığımız listemizin sonuna geldik. Sürekli gelişen otomotiv endüstrisinde elektrik ve otonom araç dönemi artık iyiden iyiye başlıyor gibi duruyor. Sizler elektrikli otomobil modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan hangi otomobilleri heyecanla bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.