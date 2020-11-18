Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcı sayısı ve en fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip 10 ülke belli oldu. Verilere göre dünyanın kalabalık ülkesi olan Çin, akıllı telefon kullanıcı sayısında da zirvede bulunuyor.

Medya takip platformu Ajans Press, Statista’nın 2019 yıl sonu verilerinden elde ettiği bilgiler ile Türkiye ve dünyadaki akıllı telefon kullanım oranları hakkında önemli veriler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı 45 milyonu bulmuş durumda. İtalya, İspanya gibi Avrupa’nın öne çıkan ülkeleri, akıllı telefon kullanıcı sayısında Türkiye’nin gerisinde kaldı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, toplamda 851 milyon akıllı telefon kullanıcısı ile dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olmaya devam ediyor. Çin’i, 346 milyon akıllı telefon kullanıcısı ile Hindistan, 260 milyon akıllı telefon kullanıcısı ile ABD takip ediyor.

En fazla akıllı telefon kullanıcısına sahip 10 ülke

Çin - 851 milyon

Hindistan - 346 milyon

ABD - 260 milyon

Brezilya - 97 milyon

Rusya - 95 milyon

Endonezya - 84 milyon

Japonya - 73 milyon

Almanya - 66 milyon

Meksika - 65 milyon

Birleşik Krallık - 55 milyon

Paylaşılan verilere baktığımızda ülkelerin akıllı telefon kullanım oranlarının -Almanya ve Birleşik Krallık hariç- hala “nüfusun tamamına yakını” diyebileceğimiz seviyeye gelmediğini görüyoruz. Bu da, özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük nüfuslu ülkelerde akıllı telefon pazarının hala doyum noktasına ulaşmadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, Avrupa ve ABD pazarında akıllı telefon kullanım oranının epey yüksek olduğu görülüyor. Üreticiler, bu pazarlarda bulunup hala bir akıllı telefona sahip olmayanları da akıllı telefon kullanıcısı haline getirmek için ilerleyen dönemlerde gençlere ve yaşlılara hitap eden cihazlar ile karşımıza çıkabilirler.