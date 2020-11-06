Samsung'dan Açıklama: Akıllı Telefon Satışında Lider Biziz

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Türkiye, geçtiğimiz günlerde Canalsy'nin yayınladığı raporu yalanlayarak üçüncü çeyrek pazar payının iddia edildiği gibi %21 olmadığını, aksine %40,4 ile zirvede olduklarını açıkladı.

Pazar verisi araştırma şirketi Canalsy, geçtiğimiz günlerde temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek dönem akıllı telefon pazar paylarını açıklamıştı. Yayınlanan raporda Çinli üretici Xiaomi'nin yıllık bazda %340 oranında büyüyerek Türkiye'nin en çok akıllı telefon satan şirketi olduğundan bahsediliyordu.

Şimdiyse Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, basına gönderilen bir yazıda Türkiye akıllı telefon pazarında Samsung'un üçüncü çeyrek pazar payının Canalsy raporunda bahsedildiği üzere %21 olmadığını, şirketin ülke genelindeki akıllı telefon satışlarının %40,4'ünden sorumlu olduğunu belirtti.

GFK'ya göre Samsung'un Pazar payı %40'ın üzerinde:

Samsung, yaptığı açıklamada bağımsız araştırma şirketi GFK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında %40,4'lük pazar payına sahip olduğunu, bunun da Samsung'un Türkiye'deki güçlü konumunun önemli bir kanıtı olduğunun altını çizdi.

Samsung tarafından basına gönderilen yazının tamamında şu ifadelere yer verildi.

"Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekânsal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.

Bağımsız araştırma şirketi GFK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Samsung Electronics Türkiye"

Peki, siz Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon şirketinin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Son dönemlerde sektörde güç kazanan Xiaomi mi yoksa uzun yıllardır liderliği kimselere kaptırmayan Samsung mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.