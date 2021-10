Türkiye, Avrupa’da Et Tüketimi Açısından Birinci Ama…

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerini derleyen Landgeist, Avrupa'daki et tüketim miktarlarını açıkladı. İspanyolların yılda 99 kilogramla birinci oldukları araştırmada Türkiye, kıtanın en az et tüketimi yapan ülkelerinden biri oldu...

Açıklanan verileri istatistiksel hale getirmesiyle bilinen Landgeist, Türkiye'yi de ilgilendiren çarpıcı bir harita paylaştı. Kurum, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2018 yılındaki verilerini derleyerek, Avrupa genelindeki et tüketimini açıkladı. Yapılan açıklamalar, Türkiye için durumun pek de iyi olmadığını gösteriyor. Zira Avrupa'da et tüketiminin en düşük olduğu ülkelerin ne yazık ki başında geliyoruz.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine dayandırılarak oluşturulan istatistikler, Avrupa'da en çok et tüketiminin yapıldığı ülkenin İspanya olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalara göre İspanyollar, yılda kişi başı 99 kilogram et tüketiyorlar. Bu ülkeyi 95 kilogram et tüketimiyle Portekiz, 91 kilogram et tüketimiyle de İzlanda takip ediyor.

İşte Avrupa'nın yıllık et tüketimi haritası

Landgeist'in paylaştığı veriler, Avrupa'da en az et tüketiminin yıllık 39 kilogram olduğunu ortaya koyuyor. Kıta genelinde et tüketiminin minimum düzeyde olduğu 4 ülke var. Bu ülkeler, Türkiye, Makedonya, Moldova ve Arnavutluk. Aralarında bizim de bulunduğumuz bu dört ülkenin hemen üzerinde yıllık 43 kilogram et tüketiminin yapıldığı Bosna Hersek yer alıyor.

Açıklanan verilerin en azından Türkiye için pek de şaşırtıcı olmadığını söylemek gerekiyor. Zira ülkemizdeki gıda fiyatları, bir süredir ciddi bir yükseliş eğiliminde. Elbette bu durumdan, en temel besin maddeleri arasında olan et de etkileniyor...

Bu arada; Landgeist bir süre önce de Asya ülkelerindeki et tüketim miktarını kıyaslamıştı. Eğer Asya ülkeleri arasındaki durumumuzun nasıl olduğunu merak ediyorsanız, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Not: Bu araştırma, yalnızca kırmızı et tüketimine ilişkin veriler sunmaktadır. Tavuk, balık ve diğer deniz ürünleri, araştırma kapsamında değildir.