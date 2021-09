Asya Ülkelerinin Ortalama Et Tüketimi Karşılaştırıldı

Asya ülkelerinin kişi başına düşen et tüketim miktarları araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de kişi başına düşen et miktarı, 39 kilogram olarak kayıtlara geçti. Kıta genelinde en yüksek et tüketim miktarına Hong Kong sahip olurken en düşük miktar ise Hindistan'da görüldü.

Landgeist isimli kamu araştırma şirketi, Asya ülkelerinin ortalama et tüketimlerini inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye'yi de bu araştırmaya dahil eden şirket, oldukça çarpıcı sonuçlara ulaştı. Yapılan araştırmaya göre ortalama et tüketimi konusunda, Asya ülkeleri arasında ne iyi ne de kötüyüz. Ancak kıta genelinde Türkiye'den çok kötü durumda olan ülkeler de mevcut.

Yapılan araştırmaya göre dünyada en düşük et tüketimi yapan ülke de en yüksek et tüketimi yapan ülke de Asya kıtasında bulunuyor. Bu bağlamda, Hong Kong'u bağımsız bir ülke olarak kabul eden Landgeist, bu bölgeyi Asya'nın ve hatta dünyanın en çok et tüketen bölgesi olarak ilan etti. Araştırmaya göre Hong Konglular, ortalama 124 kilogram et tüketiyorlar.

İşte Asya kıtasındaki et tüketim istatistikleri

Landgeist'in araştırmasına göre Hong Kong'u 104 kilogram ile Makao (yine Çin'e bağlı özerk bölgelerden bir tanesi) ve 98 kilogram ile de İsrail takip ediyor. Sırasıyla Moğolistan, Tayvan, Rusya, Güney Kore, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Kazakistan, Asya kıtasının en fazla et tüketimi yapan ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de kişi başına düşen et tüketim miktarı ise 39 kilogram olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Araştırmaya göre Hindistan ve Bangladeş, kişi başına düşen et miktarının en düşük olduğu ülkeler. Öyle ki bu ülkelerde kişi başına yalnızca 4 kilogram et düşüyor. Sri Lanka'da 7 kilogram, Afganistan'da 10 kilogram, Kamboçya'da 12 kilogram, Kuzey Kore'de ise 13 kilogram olan kişiye başına düşen et miktarı, Tacikistan'da ise 14 kilogram olarak kayıtlara geçmiş durumda.