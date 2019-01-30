Türkiye'de 2018'in En Çok Beğenilen Dizi ve Oyuncuları

Ipsos, her yıl tekrarladığı Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Araştırması kapsamında, Türkiye'nin en beğenilenlerini açıkladı.

Ipsos Türkiye Barometresi’nin bu yılkı değerlerine göre Türkiye'nin en beğendiği TV dizisi, %11'lik oranıyla Çukur oldu. Bu yapımı %7'lik oranlarıyla Avlu ve Arka Sokaklar takip etti. Dilerseniz yayınlanan istatistiklere, grafiklerle beraber göz atalım.

2018'de En Beğendiğiniz Yerli Dizi Hangisi?

2018'de En Beğendiğiniz Kadın Dizi Oyuncusu Kimdir?

2018'de En Beğendiğiniz Erkek Dizi Oyuncusu Kimdir?

Ipsos’un Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Sosyal Araştırmalar Hizmet Birimi Lideri Özlem Bora, yukarıdaki üç dizinin zirvede yer almasıyla ilgili fikirlerini paylaştı. İşte Bora'nın görüşleri:

Türkiye’de yerli dizi seyretme oranı %90’a yakın. Diğer bir deyişle hepimiz en az bir yerli dizi seyrediyoruz. Öne çıkan dizilere baktığımızda ise aksiyon ve polisiye ağırlıklı dizileri görüyoruz. Çukur başladığı ilk günden beri oldukça sadık bir izleyici kitlesine sahip ve karakterleri ile öne çıkan ve anılan bir dizi haline geldi. 2 senedir yayında olan bu dizi, özellikle erkekler ve millennials kitlesi tarafından ilgiyle izleniyor. Dizide mahalle kavramı, dayanışma ve dışarıdan gelen tehditlere karşı birlikte durulması, dizinin çekim noktalarının başında gelmekte.