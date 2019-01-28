Hakan: Muhafız'ın Kamera Arkası Görüntüleri (Video)

14 Aralık 2018’de yayınlanan ve daha ilk sezonun yayınlanmasının hemen ardından 4. sezona dek onay alan diziye ait ilk kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Netflix Türkiye'nin ilk orijinal yapımı olarak tarihe geçen Hakan: Muhafız, her ne kadar eleştirmenlerden vasat üstü yorumlar alsa da çok büyük ilgi çekti. Yapımın çılgın gibi izlenmesinin hemen ardından Netflix'ten 3. ve 4. sezona dair de onay geldi.

2019 yılında ikinci sezonunu izleyeceğimiz Hakan: Muhafız'ı özleyenlerdenseniz, yayınlanan kamera arkası görüntüleri sizleri bir miktar keyiflendirecektir. 2.5 dakikalık oldukça keyifli videoda, Hey Douglas'ın diziyle çok uyumlu soundtrack çalışmasını ve ekibin hummalı çalışmasını izleyeceksiniz.

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın Hakan: Muhafız kadrosuna katıldığı ve bölüm başı 30.000 TL'ye anlaştığı yönünde haberler gelmişti. Netflix cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Dizinin kamera arkasına ait görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.