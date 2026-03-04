Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler

Türkiye'de şubat boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız şubat ayında en çok hangi filmler izlendi?

Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Prime Video'da yayımlanan Jason Momoa ve Dave Bautista başrollü "Yıkım Ekibi" filminin zirveye yerleştiğini görebiliyoruz.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler