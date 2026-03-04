Tümü Webekno
Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler

Türkiye'de şubat boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız şubat ayında en çok hangi filmler izlendi?

Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Prime Video'da yayımlanan Jason Momoa ve Dave Bautista başrollü "Yıkım Ekibi" filminin zirveye yerleştiğini görebiliyoruz.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler

  1. Yıkım Ekibi - Prime Video
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  3. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  4. Geber Aşkım - Mubi
  5. Ağır İşçi - Prime Video
  6. Sev Beni Sev Beni - Prime Video
  7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  8. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
  9. F1 Filmi - TV+
  10. Günahkârlar - HBO Max & TV+
