Öğrenciler Okuduklarını Bölümleri Yarıda Bırakıyor

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre son beş yılda ülkemizde okuduğu üniversitedeki kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısı, 1 milyon 115 bin 530.

Türkiye’de üniversite öğrenimini yarıda bırakan öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) araştırmalarına göre, geçen yıl üniversite eğitimini yarım bırakanların sayısı %92 artış gösterdi ve 408 bini aştı. Öğrencilerin üniversite eğitimlerini yarıda bırakmalarının sebeplerinden bir tanesi de yaşanan ekonomik sıkıntılar.

MEB’in paylaştığı verilere göre son beş yılda okuduğu üniversiteden kaydını aldıran ya da kaydını donduran öğrenci sayısı, 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 115 bin 530 öğrenciye ulaştı. Resmi rakamlara göre 2013/2014 eğitim yılından 2016/2017 eğitim yılına kadar üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısı ise 135 bin, 161 bin, 197 bin ve 212 bin.

Bu sayılarda patlama ise 2017/2018 eğitim öğretim döneminde yaşandı. Paylaşılan verilere göre bu dönem içerisinde üniversitesini yarıda bırakan öğrencilerin sayısı, %92,2 artış göstererek 408 bini aştı.

Terk Edilen Bölümler

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan, öğrencilerin üniversiteyi yarıda bırakmalarının birkaç farklı nedeni olduğunu dile getiriyor. Bozdoğan'a göre bu nedenlerden ilki, üniversitelerin planlamalarda yaşadıkları sıkıntılarken diğeri de iş olanağı azalan bölümler.

Öğrencilerin istihdam olanağı azalan bölümleri terk ettiğini dile getirirken tıp fakültelerinde bu oranın çok daha düşük olduğunu ifade ediyor. Bozdoğan “Türkiye'de üniversite bölümlerinin kontenjan planlaması ile ilgili sıkıntılar söz konusu. Üniversite öğrencileri eğitimleri sırasında bölümlerinin istihdam olanaklarını da gözden geçiriyor. İstihdam olanağı azalan bölümlerde kayıt dondurma daha çok yaşanırken, tıp fakültelerinde kaydını donduran ya da silen öğrenci neredeyse hiç yok” diyor.

Geçim Sıkıntısı

Bozdoğan’a göre üniversite eğitiminin yarıda bırakılmasının bir diğeri sebebi ise yaşanan geçim sıkıntısı. MEB verilerine göre 2017/2018 eğitim döneminde verilen kredi %11 oranında artarken, konut ve enerji fiyatları %24, gıda fiyatları %25 artış gösterdi.

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvurularında, kredi seçeneğinden kaçındıklarını dile getirirken, kredi kullanmayan öğrencilerin de dönem içerisinde maddi zorluklarla karşılaştığını ifade etti.