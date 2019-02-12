Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinden Yenilebilen Plastik

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, nişasta bazlı yenebilen plastik üretmeyi başardı.

Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde son sınıf öğrencileri olan Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş, yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak ile kafa kafaya vererek tam 3 aylık çalışmanın sonucunda, kısa sürede çözünebilen hem de yenilebilir bir plastik üretmeyi başardı.

Projeyi yürüten yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

Amacımız ekonomiye katkı sağlamak, düşük maliyetlerde yeni ürünler üretebilmek ve çevre dostu olmak. Ürettiğimiz yenilebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor.

Çocuklar genellikle plastikleri ağızlarına götürüyorlar. Bizim yaptığımız plastikler gıda sektöründe de kullanılabilir.

Doğa dostu, düşük maliyetli yenilebilir plastiklerle ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Paketleme alanında ve diğer alanlarda kullanılmasını hedefliyoruz. İnsanlar bu sayede daha sağlıklı ortamda yaşayabilecek. Yenildiğinde de zarar vermeyecek, tamamen gıda bazlı. Mesela paketlenen ekmekler plastiğiyle beraber yenilebilir. Ürünümüz daha çok nişasta bazlı.

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin, Sıfır Atık Projesi kapsamında geliştirilen bu yenilebilir bazlı filmin, ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınmaya ciddi katkı yapacağına inandığını belirtti.