Türkiye, Diğer Gezegenlerde Olsaydı Ne Kadar Yer Kaplardı?

Gezegenlerin büyüklüklerini vurgulamak adına "içine X kadar Dünya sığabilir" gibi cümlelerin söylendiğini duymuşsunuzdur. Biz de benzer bir karşılaştırmayı, Engaging Data yardımıyla Türkiye üzerinden yaptık. Farklı gezegenlerin içinde bulunduğu listede kimi büyüklüğüyle, kimi de küçüklüğüyle sizleri şaşırtacak.

Dünya'nın şimdilik yaşama en elverişli gezegen olduğu biliniyor. Zira gezegenimiz, birbirinden farklı sayısız avantajla bizlere yaşam imkânı sunuyor. Fakat üzerinde yaşayanlara baktığımızda sürekli çatışma içinde olduklarını görüyoruz. Bu da doğal olarak bazılarının canını sıkıyor.

Bu içeriğimizde ülkelerin veya toplulukların birbirleriyle olan çatışmalarından bıkıp huzur arayanları alıyor ve Güneş Sistemi'mize, gezegen beğenmeye götürüyoruz. Bunu yaparken de söz konusu gezegenlerin yaşama elverişli olup olmadığını göz ardı ettiğimizi belirtelim.

En küçüğünden başlayalım: Ceres, Türkiye için oldukça uygun bir boyutta

Ülkemizin yüzey alanı yaklaşık 783 bin kilometrekare. Bu da Ceres cüce gezegeninin yaklaşık 2,5 milyon kilometrekarelik yüzey alanının yüzde 31,2'sine denk geliyor. Başkaları bulmasın burayı, biz bize kalalım tadında.

Bir seviye ileri gittiğimizde Plüton karşımıza geliyor:

Türkiye, Plüton'un yaklaşık 18 buçuk milyon kilometrekarelik alanının sadece yüzde 4,2'sini kaplıyor. Gezegenin üzerine bir Türkiye yerleştirecek olsaydık boyut farkı yukarıdaki gibi olacaktı.

Türkiye'yi Ay'a yerleştirdiğimizde ise %2,1'lik bir kısım kaplanıyor:

Ay'ın yüzey alanı toplamda 37,2 kilometrekare. Bu bağlamda Türkiye üzerinde olsaydı bu şekilde görünecekti.

73,7 milyon kilometrekarelik alanıyla bir seviye yukarıda Merkür bulunuyor:

Türkiye, bu gezegenin sadece yüzde 1,1'ini kaplayabilecek büyüklükte.

Üzerinde koloniler kurmayı hedeflediğimiz Mars'ın yüzey alanı, 143 milyon km2:

Bu da Türkiye'yi olduğu gibi oraya yerleştirmek istediğimizde yüzey alanının yüzde 0,54'ünü kapatacağımız anlamına geliyor.

Cehenneme benzetilen Venüs, pek de taşınmak isteyeceğiniz bir yer değil. Yine de ülkemize göre büyüklüğüne bakalım:

Venüs'ün yüzey alanı yaklaşık 460,3 milyon kilometrekare. Yani Türkiye, bu gezegenin yüzeyinde sadece yüzde 0,17'lik bir alan kaplayabilir. Haritada da ülkemizin gittikçe daha az görünür olmaya başladığını fark etmişsinizdir. Fakat bu daha hiçbir şey.

Sırada hâlihazırda üzerinde bulunduğumuz Dünya var:

Dünya, yaklaşık 519,1 milyon kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip. Bu da ülkemizin, sadece yüzde 0,15'lik bir alan kapladığı anlamına geliyor.

Aniden Neptün'e geçiyoruz. Gezegenin büyüklüğü büyüleyici fakat çok daha büyükleri var:

Türkiye, yaklaşık 7,6 milyar kilometrekarelik alana sahip olan Neptün'ün sadece yüzde 0,010'unu kaplayacak büyüklükte.

Uranüs'te ufak bir leke gibi görünüyoruz:

Türkiye'nin, Dünya'nın yüzey alanının yüzde 0,15'ini kapladığını söylemiştik. Uranüs'te ise bu oran yüzde 0,010'a kadar düşüyor. Gezegenin yaklaşık 8 milyar kilometrekarelik yüzey alanını düşününce oldukça normal.

Satürn'e geçmemizle birlikte gözden kaybolmaya başlıyoruz:

Yaklaşık 42 milyar kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan bir gaz devinde olduğumuzu düşününce bu da kulağa o kadar imkânsız gelmiyor. Ülkemizin burada kaplayacağı alan ise yüzey alanının sadece yüzde 0,002'si.

Gözden kaybolmadan önceki son durağımız: Jüpiter

61,4 milyar kilometrekareden fazla yüzölçümüne sahip olan Jüpiter'de ülkemiz, sadece yüzde 0,001'lik bir alanı kaplayabilirdi.

Görmeyi başarabilirseniz Güneş'in orta noktasında küçük bir nokta var. İşte Türkiye orada:

Güneş Sistemi'ndeki son durağımız olan Güneş, devasa gördüğümüz Jüpiter'i bile 'minik' kılıyor. Zira kendisi, 6 trilyon kilometrekareden (6.078.747.774.547) fazla yüzölçümüne sahip. Bu da Türkiye'nin, Güneş yüzeyinin sadece yüzde 0,00001'ini kapladığı anlamına geliyor.

İyi de biz nasıl gideceğiz buralara diyenler için çıkış noktamızı gösterelim:

Fotoğrafı görmek için buraya tıklayın

Peki hesaplamalar neye göre yapılıyor?

Bu içeriğimizdeki verileri Engaging Data sitesinden aldık. Haversin formülünün kullanıldığı sitede, ülkeleri farklı bir gövdeye yansıtmak için, yansıtıldığı gezegene göre enlem ve boylamlarıyla oynanıyor. Formüllere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Farklı ülkelerle de deneyebilirsiniz:

Bu siteye girdiğinizde ülke ve gök cismini seçerek ülkenin orada kapladığı alanı görebilirsiniz. Bunu birbirinden farklı çok sayıda ülkeyle yapabiliyor olsanız da göz önünde bulundurmanız gereken bir nokta var. Eğer yansıtmak istediğiniz ülke, gezegen için fazla büyükse o ülke seçilemiyor. Örnek olarak Kuzey Amerika'yı Jüpiter'e yansıtabilirsiniz. Fakat Ay'a yansıtamazsınız.

Diğer kaynak: NASA