Uzayı Gerçek Görüntüler Eşliğinde Gezmenizi Sağlayan Site

Oturduğunuz yerden, bilgisayar karşısında uzayın derinliklerinde keşfe çıkmak ister misiniz? Eğer bu soruya büyük bir heyecanla evet cevabı veriyorsanız ASS WorldWide Telescope tam sizlik.

Son günlerde uzay turizmi büyük bir gündem maddesi. Hepimiz insanlığın artık uzayda 'gezebilen' bir tür olabilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Ancak tabii ki insanlık için uzay turizmi henüz emeklediğimiz bir alan.

Uzayı keşfetmemizi sağlayan teleskoplar ise uzunca yıllar daha bu keşifteki en büyük yol arkadaşımız olmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar teleskoplarla elde ettiğimiz veriler ile içinde yaşadığımız evreni daha iyi anlamanın pek çok yolunu bulduk. Yıllar süren çalışma ve aylar süren yolculuk sonrası vardığımız Mars'ı saniyeler içinde karşımıza getiren teleskoplar, yalnızca bilim insanları için değil uzay meraklıları için de harika bir kaynak.

ASS WorldWide Telescope isimli bir internet sitesi de Dünya üzerinde uzay araştırmaları yapan tüm teleskoplardan ve gözlemevlerinden elde edilen verileri ve o veriler sonucu oluşturulan görüntüleri herkesin kullanabileceği online bir teleskopa dönüştürmüş.

Her detaya göz atmak mümkün:

ASS WWT'yi kullanmanın pek çok farklı yolu var. Siteyi ziyaret ettikten sonra sol altta bulunan 'Look at' menüsünden dilerseniz 'Sky' diyerek gökyüzünün konumuna göre farklı bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilmiş görüntülere göz atabilir; yine aynı menüde Earth, Planet, Panaroma ve Solar System seçenekleri arasında gezinebilirsiniz.

Ayrıca üst menüde yer alan 'Guided Tours' sekmesinde ise kara deliklerden süpernovalara gezegenlerden galaksilere aklınıza gelebilecek her konuda hazırlanmış bilimsel verilerden oluşan kısa videolara göz atabilirsiniz. Ayrıca burada bulunan videolar arasında farklı kişilerin hazırladığı turlar da mevcut.

Site oldukça fazla veriyi bir arada sunuyor, bu sebeple menü yapısı biraz karışık gelebilir. Ama biraz kurcaladıktan sonra giderek daha keyifli hale geliyor. Ayrıca dilerseniz buraya tıklayarak sitenin kuruluş amacını ve verileri hangi yollarla elde ettiğini detaylıca inceleyebilir, buraya tıklayarak nasıl daha detaylı kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.