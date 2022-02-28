Ekonominin Geçtiğimiz Yıl Ne Kadar 'Büyüdüğü' Açıklandı

TÜİK, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla raporunu yayımladı ve Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Rapora göre GSYH, bir önceki yıla göre %11 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına dair merakla beklenen dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla raporunu bu sabah yayımladı. 2021’in son çeyreğine ilişkin verilere yer verilen rapor, 2021 yılı genelinde gösterilen performansı da ortaya koydu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2021 yılında %11 oranında artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla, 2020 yılında GSYH 716 milyar 902 milyon dolar iken 2021 yılı için 802 milyar 678 milyon dolar olarak açıklandı. Bu sayı TL’ye çevrildiğindeyse TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle büyük bir artış görüldü. GSYH, 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL’ye ulaşarak TL cinsinden %42,8 oranında arttı. 2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL olarak açıklanırken, ABD doları cinsinden 9.539 olarak hesaplandı. 2020 yılında bu sayı TL cinsinden 60 bin 537 TL, dolar cinsindense 8.599 idi.

Hizmet faaliyetleri en fazla artış görülen alan oldu

GSYH’yi oluşturan faaliyetler göz önüne alındığında 2021 yılında bir önceki toplam katma değeri en fazla artış yaşayan faaliyetler şu şekildeydi:

Hizmet faaliyetleri: %21,1

Diğer hizmetler: %20,3

Bilgi ve iletişim: %20,2

Meslek, idari ve destek: %17,3

Sanayi: %16,6

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet: %7

Gayrimenkul: %3,5

İnşaat: -%0,9

Tarım: -%2,2

Finans ve sigorta: -%9

Hanehalkı tüketim harcamaları %15,1 oranında arttı:

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %15,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %55,1 oldu. Harcamalar, yılın son çeyreğindeyse %21,4 oranında artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2021’de %24,9 artış yaşadı:

2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %24,9, ithalatı ise %2,0 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %20,7, ithalatı ise %2,6 arttı.

İşgücü ödemelerinde %31,4 artış yaşandı:

İşgücü ödemeleri 2021 yılında bir önceki yıla göre %31,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir %53,2 arttı. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %37,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir %62,9 arttı.