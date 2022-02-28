Türkiye, 'Yüksek Teknoloji' İhracatında Fark Yedi

Dünya Bankası tarafından paylaşılan Türkiye Ekonomi Monitörü'nün bu ayki sayısı, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında çok geride kaldığını gösterdi. Rapor, Türkiye'nin bu konuda potansiyeli olduğunu söylese de bu potansiyelin kullanılabilmesi için bir şart var..

Türkiye’nin ihracatı her ne kadar yıllar içinde artış gösterse de, ithalat tarafında da yaşanan artış, ihracatı gölgede bırakmaya devam ediyor. Özellikle 2020 ve 2021 yılları arasında ithalat ve ihracat arasındaki fark, dış ticaret dengesini önemli ölçüde geriye atarken Dünya Bankası tarafından paylaşılan yeni rapor, Türkiye’nin büyük bir eksiğini gözler önüne serdi.

Dünya Bankası Türkiye Ekonomi Monitörü raporunun Şubat 2022 sayısı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Türkiye’nin ekonomisini derinlemesine incelemeye alan rapor, ‘Akıntıya Karşı Kürek Çekmek’ başlığıyla yayımlandı. Rapor, Türkiye’nin dünya ve kendi sınıfındaki ülkeler arasında yüksek teknoloji ihracatında çok geri kaldığını gösterdi.

Türkiye'nin kendi sınıfındaki ülkelerin çok gerisinde kaldığını gösteren grafik

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Yayımlanan raporda paylaşılan grafiğe göre Türkiye, yüksek teknoloji ihracatında Peru, Güney Afrika, Slovenya, Endonezya ve Hırvatistan gibi ülkelerin ardında kaldı. 2019 verilerinden yola çıkılarak oluşturulan grafiğin ardından Türkiye’ye önemli tavsiyeler ve potansiyeller de sunuldu. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Anketler, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ışığında makroekonomik istikrarsızlık, yasal ve düzenleyici eksiklikler ve sınırlı uzun vadeli finansman imkanları gibi caydırıcı etkenlerin aşılabilmesi halinde, Türkiye’nin yüksek teknolojili sektörlerde rekabetçiliği arttırıcı yabancı doğrudan yatırımlar için halen cazip bir hedef pazar olduğunu göstermektedir.

Devletin yabancı işletmeler ile olan temel muhatapları olarak oynadıkları rol göz önüne alındığında, yatırım destek ajansları (YDA) yabancı doğrudan yatırımın çekilmesinde kritik bir rol oynayabilir. Analizler Türkiye’nin Serbest Bölge modelinin özellikle yüksek teknolojili imalat ve bilgi yoğun hizmetler için yatırımı çekme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Türkiye benzer ülkelere göre düşük bir yabancı doğrudan yatırım seviyesine sahiptir ve üretkenliği ve yüksek katma değerli ihracatı destekleyen yabancı doğrudan yatırımlardan çok büyük faydalar elde etme potansiyeline sahiptir.”

Rapor, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırarak büyük avantajlar kazanabileceğini gösteriyor olsa da bunun gerçekleşmesi için, önce güncel ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğine işaret ediyor. Rapor hakkında paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara da bu konuyu şöyle yorumluyor: