Türkiye’de elektrik üretiminde kapasite artışı ve kaynak çeşitliliği öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyüme, kurulu gücün hızla yükselmesini sağlıyor. Gelecek yıllarda tüketimdeki artışla birlikte bu kaynakların enerji dengesindeki payının daha da önem kazanması bekleniyor.

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü temmuz ayı sonunda 120 bin megavat seviyesini geçti. Bu büyümede yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı öne çıktı. Güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kapasitesi ise 37 bin megavatı aşarak genel kurulu gücün üçte birine yaklaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre toplam kapasitenin yüzde 61’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Hidroelektrik santraller 32 bin megavatla en büyük payı alırken, güneş 23 bin megavat, rüzgar ise yaklaşık 14 bin megavat seviyesine ulaştı. Daha küçük ölçekli kaynaklar arasında biyokütle 2,3 bin megavat, jeotermal ise 1,7 bin megavat kurulu güç sağladı. Kömürün payı ise yüzde 18,3 oldu.

Türkiye’nin elektrik tüketimi 2035’te 510 TWh’ye ulaşacak

Kurulu güçte yerli kaynakların ağırlığı dikkat çekiyor. Toplam kapasitenin yüzde 70’ten fazlası yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu tablo ise hem enerji arzının güvence altına alınması hem de dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyor. Son yıllarda özellikle güneş ve rüzgar yatırımlarındaki artış da yenilenebilir enerjinin payını sürekli yükseltiyor.

Ulusal Enerji Planı’na göre Türkiye’de elektrik tüketimi önümüzdeki yıllarda düzenli olarak artmaya devam edecek. 2025’te 380 TWh’ye, 2035’te ise 510 TWh’ye ulaşacağı öngörülüyor. 2024’te üretim yüzde 5,4 artışla 349 TWh’ye çıkarken, tüketim de yüzde 3,8 yükselerek 347,9 TWh oldu.