Google, veri merkezleri için yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında merkez binaları, yenilenebilir enerji tesislerinin yanına inşa edilecek. Böylelikle Google'ın enerji maliyeti düşmüş olacak.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi, bu alanda yatırım yapan şirketlerin enerji ihtiyacını artırdı. Bugün özellikle de veri merkezleri, çalışabilmek için çok büyük enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Hatta başta Microsoft olmaz üzere pek çok firma, enerji ihtiyacını karşılayabilmek için nükleer enerji tesislerine yönelmiş durumda.

Gelen son haberler ise ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, veri merkezleri için yeni bir strateji uygulayacağını gözler önüne seriyor. Yenilenebilir enerji şirketi Intersect Power ve temiz enerji yatırım firması TPG Rise Climate ile bir iş birliği gerçekleştiren Google, veri merkezlerini yenilenebilir enerji tesislerinin yanına kurmak için kolları sıvadı.

20 milyar dolar harcanacak!

Yapılan resmî açıklamaya göre Google, söz konusu iş birliği için 20 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırım kapsamında ABD'nin belirli bölgeleri seçilecek ve buralara hem yenilenebilir enerji tesisleri hem de veri merkezleri inşa edilecek. Yapılan açıklamaya göre ilk tesis, 2026 yılında kısmen devreye girecek. 2027 yılında da tam kapasite çalışmaya başlayacak.

Bu anlaşmanın gerçekten akıllıca olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Google, böyle bir anlaşma ile enerji maliyetini ciddi anlamda düşürmüş olacak. Şöyle düşünün; güneş veya rüzgâr enerji tesisinde üretilen enerji, doğrudan veri merkezine aktarılacak. Burada bulunacak bataryalar, fazla enerjinin depolanmasını da sağlayacak. Böylelikle Google, her anlamda kârlı bir pozisyona ulaşmış olacak.