TEİAŞ'tan derlenen veriler, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'de her geçen gün biraz daha yaygınlaştığını gözler önüne seriyor. Özellikle de Güneş, elektrik üretiminde ciddi bir pay sahibi. İşte Türkiye'de Güneş kullanılarak üretilen elektrikle ilgili güncel veriler...

Yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeye başlayan ülkemiz, güneşten enerji üretimi kapasitesini her yıl biraz daha artırıyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ.'den (TEİAŞ) alınan son verilerse elektrik üretiminin yüzde 7,5'lik bölümünün yalnızca Güneş'ten sağlandığını gözler önüne seriyor. Türkiye'nin mevcut koşullardaki elektrik kurulu gücü ise 98 bin 263 megawatta ulaşmış durumda.

Alınan verilere göre yalnızca Güneş değil, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı yüzde 14'e ulaşmış durumda. Yani ülkemizde üretilen elektriğin yüzde 14'ü, tamamen yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden sağlanıyor.

Güneş'in en çok kullanıldığı il Konya

TEİAŞ'tan derlenen verilere göre Güneş kullanarak enerji üretimini yapılan kentler arasındaki en yüksek kapasite, Konya'da bulunuyor. 914,9 megawatt üretim kapasitesine sahip olan Konya'yı 390,9 megawattla Ankara, 376,7 megawattla Şanlıurfa, 335,9 megawattla Kayseri ve 294,6 megawattla da İzmir takip ediyor. İlk beş şehri ise sırasıyla Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Manisa, Gaziantep, Mersin, Antalya, Denizli, Elazığ, Eskişehir ve Isparta takip ediyor.

Yalnızca Güneş üzerinden elde edilen elektrik üretimine baktığımızda, kurulu gücün 7 bin 325 megawatta ulaştığını görüyoruz. Bunun 699 megawattının lisanslı santrallerden sağlandığını bildiren yetkililer, 6 bin 626 megawattlık bölümünün ise lisanssız santrallerden sağlandığını ifade ediyorlar. Öte yandan, Güneş üzerinden elektrik üretimi yapan santrallerin sayısı da her geçen gün biraz daha artıyor. Temmuz ayının sonu itibarıyla Türkiye'de Güneş üzerinden elektrik üreten santral sayısı, 7 bin 995'e ulaşmış durumda.

İşte Güneş'ten elektrik üretimiyle ilgili paylaşılan afiş