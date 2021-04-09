Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji ile ilgili katıldığı bir toplantıda Türkiye'nin kurulu yenilenebilir enerji konusunda dünya 12. olduğunu açıkladı. Yenilenebilir enerjiye desteğin sürdürüldüğünü açıklayan bakan yardımcısı, geçen yıl verilen desteğin 6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TÜSİAD tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Sektörünün Dönüşümü" toplantısına katıldı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalar yapan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda Avrupa'da 5., dünyada ise 12. sırada olduğunu söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında son 10 yılda 27 milyar dolarlık destek sağlandığını açıklayan Alparslan Bayraktar, yalnızca geçtiğimiz yıl yapılan desteğin ise 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Türkiye'deki yenilenebilir enerji kurulu gücünün 100 bin megavata yaklaştığını belirten bakan yardımcısı, bu adımlarla sektörün de yeni bir yere evrildiğini ifade etti.

Doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji dönüşümünü etkileyecek

Enerji dönüşümü konusunda sözü Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervine getiren Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünün doğal gaz ile daha da kolaylaşacağını söyledi. 2023 yılında çıkarılmaya başlayacak doğal gazın 2025-2026 yılları arasında Türkiye'ye yıllık 15-16 milyar metreküplük katkı sağlayacağını ifade eden bakan yardımcısı, bunun Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.

Toplantı kapsamında konuşan başka bir isimse TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin'di. İş dünyasında karbon emisyonunun düşürülebilmesi için Türkiye özelinde "Emisyon Ticaret Sistemi" kurulması gerektiğini vurgulayan Özyeğin, bu sayede özellikle de özel sektörün yenilenebilir enerji dönüşümünün hızlanabileceğini savundu.