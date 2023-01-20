Speedtest, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin en yüksek internet hız ortalamasına sahip servis sağlayıcıları açıkladı. Turkcell'in mobil internette, TurkNet'in sabit internette en hızlı hizmeti sundukları görülüyor.

Dünyanın en popüler internet hız testi platformlarından bir tanesi olan Speedtest, 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler, Türkiye'deki ortalama internet hızını ve hangi internet servis sağlayıcının daha iyi internet performansı sunduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Paylaşılan verilere baktığımızda, geçtiğimiz bir yıllık süreçte mobil internet hızlarında büyük bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Ancak sabit internet cephesinde durumun bir nebze daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Gelin detaylara yakından bakalım.

Speedtest verilerinde öne çıkan hususlar:

Mobil internet indirme hızını, 1 yılda sadece 1 Mbps artırabildik

Türkiye mobil internet hız ortalaması İndirme 50.46 Mbps Yükleme 18.13 Mbps Gecikme 28 ms

Speedtest'in verilerine göre Türkiye'deki mobil internet indirme hızı, Aralık 2022 itibarıyla 50.46 Mbps oldu. Bu değer geçtiğimiz yıldan bu yana çok ufak bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Aralık 2021'de mobil internet indirme hızı ortalaması, 49.31 Mbps seviyesindeydi. Bu durum, Türkiye'yi global listede 71. sıraya düşürdü.

Sadece indirme hızında değil, yükleme hızında da ciddi bir artış yaşanmadı. Türkiye'de mobil veri üzerinden internete bağlanan bir kullanıcının yükleme hızı, ortalama 18.13 Mbps oldu. Özellikle de oyunlarda kritik önem arz eden gecikme ise 28 ms olarak kayıtlara geçti.

En iyi mobil internet servis sağlayıcı Turkcell'di

Türkiye'de en hızlı mobil interneti sunan markalar Şirket İndirme Hızı Turkcell 52.78 Mbps Türk Telekom 28.94 Mbps Vodafone 16.28 Mbps

Paylaşılan verilere markalar bazında baktığımızda, en iyi mobil internet sağlayıcının Turkcell olduğunu görüyoruz. Zira Turkcell kullanıcıları arasındaki ortanca indirme hızı, 52.78 Mbps'ydi. Bu hız, Türkiye ortalamasının da üzerinde. Turkcell'i 28.94 Mbps hız ile Türk Telekom, 16.28 Mbps indirme hızı ile de Vodafone takip etti.

Gecikme sürelerine baktığımızda ise Türk Telekom'un daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Türk Telekom kullanıcılarının gördüğü ortanca ping değeri 36 ms olarak kayıtlara geçti. Turkcell kullanıcıları 41 ms, Vodafone kullanıcıları ise 46 ms gecikmeye maruz kaldılar.

Sabit internet indirme hız ortalaması 64.52 Mbps'ye yükseldi!

Türkiye sabit internet hız ortalaması İndirme 64.52 Mbps Yükleme 27.69 Mbps Gecikme 19 ms

Speedtest verileri, Türkiye'deki sabit internet indirme hız ortalamasının 64.52 Mbps, yükleme hız ortalamasının ise 27.69 Mbps'ye yükseldiğini gözler önüne serdi. Geniş bant internet kullanıcıları, ortalama 19 ms gecikme süresi gördüler. Bu istatistikler, Aralık 2021'de 94. sırada olduğumuz küresel listedeki yerimizi 91. sıraya yükseltti.

Sabit internet servis sağlayıcılar arasındaki en iyi hızı sunan marka TurkNet oldu!

Türkiye'de en hızlı ev internetini hangi marka sunuyor? Şirket İndirme Hızı TurkNet 55.82 Mbps Türksat Kablo 37.27 Mbps Turkcell 37.16 Mbps Vodafone 24.84 Mbps Türk Telekom 24.25 Mbps

Her geçen yıl popülaritesini biraz daha artıran TurkNet, 2022'de en iyi hız ve gecikmeyi sunan servis sağlayıcı oldu. TurkNet kullanıcılarının gördüğü ortanca indirme hızı 55.82 Mbps olarak kayıtlara geçti. Türksat Kablo 37.27 Mbps, Turkcell 37.16 Mbps, Vodafone 24.84 Mbps, Türk Telekom ise 24.25 Mbps indirme hızı sunabildi.

TurkNet, gecikme süresinde de en iyi sonuçlara sahipti. Kullanıcıların gördüğü gecikme, 13 ms olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom ile Türksat Kablo 20 ms, Turkcell 21 ms, Vodafone ise 34 ms gecikme sundu. Speedtest'in sahibi Ookla, TurkNet'i en hızlı interneti sunmuş olması nedeniyle ödüllendirdi.