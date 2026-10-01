İbretlik Olay: Şaka Olsun Diye Yapay Zekâyla Timsah Görseli Üreten Adam 10 Yıl Hapis İhtimaliyle Karşı Karşıya!

Singapur'da yapay zekâyla hazırlanan sahte bir timsah görseli, kısa sürede gerçek sanılarak yetkililerin harekete geçmesine neden oldu. Görseli hazırlayan kişi ise hem yanıltıcı mesaj yaymak hem de soruşturma sırasında delilleri silmekle suçlanıyor.

Artık çoğumuz yapay zekâyla görsel üretip arkadaşlarımıza gönderiyor, bazen sırf eğlencesine gerçeğinden ayırt edilmesi güç şeyler hazırlıyoruz. Ama ürettiğimiz bir görselin ekrandan çıkıp gerçek hayatta ciddi bir karşılığı olabileceğini gösteren ibretlik bir olay yaşandı.

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Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, Google Gemini'yi kullanarak Singapur'daki Pandan Göleti'nde çekilmiş izlenimi veren gerçekçi bir timsah görseli hazırladı. Görseli yalnızca bir arkadaşına gönderdi. Kısa süre sonra görsel başkalarına da ulaştı ve internette yayılmaya başladı. Timsahın gerçekten gölette bulunduğu düşünülünce ihbarlar peş peşe geldi. Çok geçmeden yetkililer bölgeyi kapatıp iki gün sürecek bir arama çalışması başlattı.

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Bir yapay zekâ görseli, gerçek bir aramaya dönüştü

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Singapur'un batısındaki Pandan Göleti, oldukça geniş bir alana yayılıyor. Üstelik öyle tenha, kimsenin uğramadığı bir yer de değil; koşanlar, kürek çekenler ve kano yapanlar gün içinde göleti kullanıyor.

Göletteki su aktiviteleri iptal edildi ve arama çalışmalarına başlandı.

Bir gün geçti. İki gün geçti.

Timsah ortada yoktu; zaten hiç var olmamıştı.

Nihayet görselin yapay zekâyla üretildiği ve gölette gerçek bir timsah bulunmadığı anlaşıldı. Gölet yeniden kullanıma açıldı ama Ye Lin açısından olay henüz kapanmış değildi.

Sonra görseli ve Gemini geçmişini sildi

Yetkililerin soruşturma başlattığını fark eden Ye Lin, telefonundaki sahte timsah görselini sildi. Google Gemini uygulamasındaki geçmişi de temizledi; ancak, bu yaptığı şey, başına yeni bir iş açtı.

Ye Lin, "yanıltıcı mesaj iletme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu suç kapsamında 3 yıla kadar hapis ve 10 bin dolar para cezası öngörülüyor.

Görseli ve uygulama geçmişini silmesi ise ayrı bir suçlamaya yol açtı: "adaleti engelleme". Bunun da cezası 7 yıla kadar hapis.

Yani alt tarafı bir şaka olsun diye hazırlayıp arkadaşına gönderdiği sahte timsah görseli yüzünden Ye Lin, şimdi 10 yıla kadar hapis ihtimaliyle karşı karşıya.