Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

İbretlik Olay: Şaka Olsun Diye Yapay Zekâyla Timsah Görseli Üreten Adam 10 Yıl Hapis İhtimaliyle Karşı Karşıya!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Singapur'da yapay zekâyla hazırlanan sahte bir timsah görseli, kısa sürede gerçek sanılarak yetkililerin harekete geçmesine neden oldu. Görseli hazırlayan kişi ise hem yanıltıcı mesaj yaymak hem de soruşturma sırasında delilleri silmekle suçlanıyor.

İbretlik Olay: Şaka Olsun Diye Yapay Zekâyla Timsah Görseli Üreten Adam 10 Yıl Hapis İhtimaliyle Karşı Karşıya!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Artık çoğumuz yapay zekâyla görsel üretip arkadaşlarımıza gönderiyor, bazen sırf eğlencesine gerçeğinden ayırt edilmesi güç şeyler hazırlıyoruz. Ama ürettiğimiz bir görselin ekrandan çıkıp gerçek hayatta ciddi bir karşılığı olabileceğini gösteren ibretlik bir olay yaşandı.

Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, Google Gemini'yi kullanarak Singapur'daki Pandan Göleti'nde çekilmiş izlenimi veren gerçekçi bir timsah görseli hazırladı. Görseli yalnızca bir arkadaşına gönderdi. Kısa süre sonra görsel başkalarına da ulaştı ve internette yayılmaya başladı. Timsahın gerçekten gölette bulunduğu düşünülünce ihbarlar peş peşe geldi. Çok geçmeden yetkililer bölgeyi kapatıp iki gün sürecek bir arama çalışması başlattı.

İçerikten Görseller

İbretlik Olay: Şaka Olsun Diye Yapay Zekâyla Timsah Görseli Üreten Adam 10 Yıl Hapis İhtimaliyle Karşı Karşıya!
7e55e4a0-bc06-11f1-90b9-913e4354ed35.jpg
4e88e0805b2281cb01d7362b7abe82ace30fa370c75fe0a7a8a93901a5fc7370

Bir yapay zekâ görseli, gerçek bir aramaya dönüştü

7e55e4a0-bc06-11f1-90b9-913e4354ed35.jpg

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Singapur'un batısındaki Pandan Göleti, oldukça geniş bir alana yayılıyor. Üstelik öyle tenha, kimsenin uğramadığı bir yer de değil; koşanlar, kürek çekenler ve kano yapanlar gün içinde göleti kullanıyor.

Göletteki su aktiviteleri iptal edildi ve arama çalışmalarına başlandı.

Bir gün geçti. İki gün geçti.

Timsah ortada yoktu; zaten hiç var olmamıştı.

Nihayet görselin yapay zekâyla üretildiği ve gölette gerçek bir timsah bulunmadığı anlaşıldı. Gölet yeniden kullanıma açıldı ama Ye Lin açısından olay henüz kapanmış değildi.

Sonra görseli ve Gemini geçmişini sildi

4e88e0805b2281cb01d7362b7abe82ace30fa370c75fe0a7a8a93901a5fc7370

Yetkililerin soruşturma başlattığını fark eden Ye Lin, telefonundaki sahte timsah görselini sildi. Google Gemini uygulamasındaki geçmişi de temizledi; ancak, bu yaptığı şey, başına yeni bir iş açtı.

Ye Lin, "yanıltıcı mesaj iletme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu suç kapsamında 3 yıla kadar hapis ve 10 bin dolar para cezası öngörülüyor.

Görseli ve uygulama geçmişini silmesi ise ayrı bir suçlamaya yol açtı: "adaleti engelleme". Bunun da cezası 7 yıla kadar hapis.

Yani alt tarafı bir şaka olsun diye hazırlayıp arkadaşına gönderdiği sahte timsah görseli yüzünden Ye Lin, şimdi 10 yıla kadar hapis ihtimaliyle karşı karşıya.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

İnternet Haberleri ve İçerikleri Kategorisinden Diğer İçerikler

Google Arama'ya Tarihi Değişiklik Geliyor: "Google'da Ara" Butonu Kaldırılacak

Google Arama'ya Tarihi Değişiklik Geliyor: "Google'da Ara" Butonu Kaldırılacak

Adobe, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Adobe, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Tarihte İlk Kez Bir İnsan ve 1.80'lik Terminatör Robot Kafes Dövüşü Yaptı: Sizce Kim Kazanmıştır?

Tarihte İlk Kez Bir İnsan ve 1.80'lik Terminatör Robot Kafes Dövüşü Yaptı: Sizce Kim Kazanmıştır?

Harley-Davidson Motorlar Kendine Has O Sesi Nasıl Çıkarıyor?

Harley-Davidson Motorlar Kendine Has O Sesi Nasıl Çıkarıyor?

Dünya

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com