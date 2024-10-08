Türkiye'de Henüz Yasaklanmamış Olan En İyi 10 VPN

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde çok sayıda internet sitesine erişim engellenmişti. Geçtiğimiz aylarda Instagram'a getirilen erişim engeli sonrasında da pek çok kişi VPN aramaya başlamıştı. Geçmişte de ülkemizde Facebook, X, ekşi sözlük, Wikipedia gibi platformlara erişim engellenmişti.
Bu tür sorunları aşmak için pek çok kişi VPN yazılımları kullanıyor olsa da bu yazılımların gerçek anlamda etkili olması gerekiyor. Top10VPN, Türkiye'de mağazaya açık olan 61 VPN'i test etti. Yapılan incelemede bu VPN uygulamalarının sadece yüzde 7'si engelleri aşabiliyor.
VPN'ler neye göre seçildi:
- Erişim engellerini aşabilme becerileri
- AES-256 ve ChaCha20 şifreleme
- OpenVPN ve WireGuard protokolleri
- Türkiye'den hızlı erişim
- Türkiye ya da yakınlarındaki ülkelerde sunucu
İşte Türkiye'deki VPN'lerin Karşılaştırmalı Tablosu
|Astrill VPN
|PrivateVPN
|Windscribe Free
|Puan (10 üzerinden)
|9.4
|8.3
|6.4
|Gizlilik
|Evet (Stealth VPN)
|Evet (Stealth VPN)
|Evet (Stealth VPN ve WTunnel)
|Türkiye Sunucusu
|1 (İstanbul)
|1 (İstanbul)
|0
|Engel Aşma Oranı
|9.9
|8.3
|8.5
|Gizlilik Teknolojisi Puanı
|9.8
|9.1
|9.4
|Gizlilik ve Loglama Politikası
|8.3
|9.3
|8.9
|Hız
|7.8
|9.1
|8.8
|Türkiye Sunucu Konumları
|8.8
|5.5
|1.0
|Güvenlik ve Teknik Özellikler
|9.4
|9.1
|8.1
|Giriş Politikası
|Bazı kullanıcılar giriş yapıyor
|Giriş Yok
|Tanımlayıcı veri yok
|Uluslararası İndirme Hızı
|75Mbps (25% kayıp)
|82Mbps (18% kayıp)
|87Mbps (13% kayıp)
Tabloya göre Türkiye'nin en iyi VPN'leri şu şekilde:
- Astrill VPN
- PrivateVPN
- Windscribe Free
- ExpressVPN
- NordVPN
- VyprVPN
- Proton VPN
- Urban VPN
Türkiye'de VPN kullanımı yasak değil ancak kullanımı kısıtlanmış durumda. Türkiye'de VPN kullanarak yasaklı sitelere erişmek suç teşkil etmiyor. Öte yandan VPN kullanımı hâlâ yasalarla düzenlenmiş durumda. Ayrıca Tor ve Hotspot Shield, Psiphon gibi uygulamalara erişim de yasaklı durumda.