İnternette daha özgür dolaşmak, bazı sınırlı servislere daha rahat ulaşmak için VPN servislerini kullanmak gerekiyor. Peki en iyi VPN servisleri hangileri, VPN nasıl kullanılır, VPN nasıl kurulur? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım.

Erişim engeli bulunan sitelere ulaşmak için VPN, en aktif çözümlerden birisi. Ayrıca yasal olarak VPN kullanmak suç sayılmıyor. Böyle bir kolaylık için pek çok firma, farklı VPN uygulamalarıyla hizmet veriyor. Bugün hep birlikte en iyi VPN uygulamalarına yakından bakıyor, VPN’e dair aklınızdaki tüm soruları gideriyoruz.

VPN nedir?

İngilizce olarak Virtual Private Network, Türkçesiyle Sanal Özel Ağ anlamına geliyor. VPN’in temel amacı, fiziksel olarak bulunmadığınız bir yerdeki ağa sizi uzaktan bağlamaktır. Aslında temel amaç daha güvenli bir iletişim yolu sağlayarak kurumsal çözümler sunmaktır. Ancak bu sırada mevcut fiziksel konum dışından bağlanmak mümkün olduğu için, engelli sitelere erişim için de VPN kullanmak mümkün oluyor. Yani tıpkı DNS servislerinde olduğu gibi...

VPN nasıl çalışır?

VPN, internete bağlandığınız cihazı sanal olarak farklı bir konumda gösterir. Bunun için karşıdaki ağa kriptolu bir tünel açar. Aktarılan bilgiler bu tünelden karşılıklı olarak paylaşılır. Yani önreğin Vikipedi’ye VPN üzerinden bağlanırsanız, cihazınız ve bağlandığını VPN ağı (Örneğin: Kanada) arasında veri akışı olur. Bu akış kriptolu olduğu için dışarıdan görüntülenemez. Böylece trafik Kanada üzerinden gerçekleşir, Kanada’nın ağ usüllerine göre internette dolaşırsınız.

VPN yazılımları ya da mobil uygulamaları bu özel tünele erişmeniz için bir ağ sürücüsü kurar. Sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi davranan bu yazılım size bağlanmak istediğiniz ağdan bir IP adresi verir. IP adresi bir bakıma bağlantınızın kimlik numarasıdır. Bu adres otomatik olarak hedeflediğiniz ağ üzerinden internet sitelerine erişmenizi sağlar.

Temel olarak 3 çeşit VPN bulunur:

Evdeki bilgisayardan ofisteki kurumsal özel ağlara bağlantı kurulan VPN’ler. Bunlar özeldir, şirketlere ya da kurumlara özel olarak kurulabilir. (Örn: SEÇSİS - YSK)

Tüm trafiği toplu şekilde alıp farklı bir konumdan bağlantı kuran VPN’ler. Genelde başka ülke üzerinden internete erişim imkanı sunarlar. Kamuya açıktır. Güven riski yüksektir. En yaygın VPN türüdür; saldırılara, bilgi sızıntılarına açıktır.

Oyunlarda “ping” adı verilen yanıt sürelerini hızlandırmak için kullanılan özel VPN’ler. Oyunlara özeldir.

VPN nasıl kullanılır?

VPN, amacınıza göre farklı kullanım seçeneklerine sahiptir. Eğer engelli sitelere erişim için VPN kullanmak istiyorsanız, kamuya açık olan VPN ağlarına, yani 2 tür VPN servislerine erişmeniz gerekmektedir. (Kurumsal sistemlere erişim amacıyla VPN kullanmak için şirketteki IT sorumlularına danışabilirsiniz.)

VPN kullanmak için iki seçeneğiniz bulunmaktadır. Birincisi ücretli hizmetlerden satın almak ki daha güvenlidir, ikincisi ücretsiz yazılım ya da uygulamaları kullanmak. Eğer teknik kalibiyete sahipseniz, cihazınızın ağ ayarlarından manuel olarak VPN kurulumu yapabilirsiniz. Ancak burada bağlandığınız ağı hızlıca değiştirmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla güvensiz bir ağa manuel olarak bağlanmak, kişisel verilerinizi tehlikeye düşerecektir.

En iyi ücretsiz VPN servisleri:

Bilgisayarda ya da akıllı telefonlarda en popüler ve stabil VPN servisini tarayıcı içinde gömülü VPN hizmeti veren Opera sunuyor. Opera’nın son sürümlerini indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Opera Windows veya MacOS sürümü için tıklayın.

Eğer Opera tarayıcısı yerine Chrome yada Microsoft Edge kullanıyorsanız, eklentilere başvurmak zorundasınız.

Google Chrome ücretsiz VPN eklentileri:

Not: Microsoft Edge Chromium sürümünde, Google Chrome eklentilerini sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

En iyi ücretsiz VPN uygulamaları (Android - iOS):

Mobil işletim sistemleri manuel VPN kurulumuna izin verseler de bu genel olarak önerilen bir yol değildir. Bunun yerine Google Play Store ya da App Store üzerindeki şu uygulamalara göz atabilirsiniz:

Android ücretsiz VPN:

iPhone (iOS) ücretsiz VPN:

UYARI: Ücretsiz VPN uygulamaları, kişisel verilerinizi tehlikeye düşürebilir, cihazınıza tehlikeli virüsler bulaştırabilir. Webtekno, yukarıdaki ücretsiz VPN uygulamalarının güvenlik referansı değildir. Eğer VPN servislerine çok sık ihtiyaç duyuyorsanız, ücretli VPN ağlarına abone olmanızı tavsiye ederiz.

Eğer diğer okuyuculara VPN konusunda tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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