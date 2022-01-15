Kendisini Geliştirmek İsteyen Üniversiteliler Toplansın

Alanında veya alanı dışında daha fazla bilgiye sahip olarak bilgi hazinesini genişletmek isteyen bir üniversite öğrencisiyseniz, bunu sağlayacak bir fırsatı sizlere anlatıyoruz. Çevrimiçi eğitim platformu Coursera, üniversite öğrencilerine özel bir planla dünya çapındaki şirketlerden ve üniversitelerden ücretsiz kurs almanızı sağlıyor.

Gelecekte hedeflediğiniz bir konumda başarılı bir isim olabilmek için kişisel bilgi hazinenizi olabildiğince genişletmeniz gerektiği su götürmez bir gerçek. İster ikinci ya da üçüncü bir dil olsun, ister hedefinizle ilgili farklı alanları keşfetmek olsun, bu bilgileri kendinize kattığınızda hedefinize ulaşmak ve kendinizi kabul ettirmek çok daha kolay olacaktır.

Ülkemizdeki üniversitelerde ana hedefinize yönelik bir bölümde eğitim gören öğrenciyseniz, bugün size kendinizi daha da geliştirmenizi sağlayacak tamamen ücretsiz bir fırsatı anlatacağız. Kendi alanında ya da ilgi duyduğu farklı alanlarda en uzman kişilerden, şirketlerden ve dünyanın en büyük üniversitelerinden eğitim almak isteyen tüm üniversite öğrencileri toplansın.

Tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz kurs imkânı sunan Coursera nedir?

Çevrimiçi ders ve eğitim platformlarının en önde gelenlerinden biri olan Coursera, günümüzde dünya çapında isim yapmayı başaran 200’den fazla üniversitenin ve şirketin eğitim içeriklerine yer veriyor. Meta (Facebook), IBM, Gogle, Kaliforniya Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Londra Üniversitesi ve daha pek çok ismin çeşitli alanlarda eğitimler verdiği platform, üniversite öğrencilerine de bir güzellik yapıyor.

Coursera’da güncel olarak üniversite öğrencisi olan tüm öğrenciler, yılda 1 kez ile mahsus olmak üzere istedikleri kurstan tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. Bir üniversite öğrencisi olarak bu fırsattan faydalanmak için ihtiyacınız olan tek şey ise üniversiteniz tarafından size sunulan, ‘@edu.com.tr’ uzantılı e-posta adresi.

Coursera'da eğitim veren dünyanın önde gelen üniversite ve şirketlerinden bazıları:

Şirketler:

Alibaba Cloud Academy

Amazon Web Services

Autodesk

Cisco

Google

Meta

IBM

Microsoft

Facebook

NVIDIA

Üniversiteler:

Koç Üniversitesi

Stanford Üniversitesi

Kaliforniya Üniversitesi

Berklee College of Music

Londra Emperyal Koleji

Tokyo Üniversitesi

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü

Cenevre Üniversitesi

John Hopkins Üniversitesi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)

Coursera'da hangi alanlarda kurslar var?

Sanat ve beşeri bilimler

İşletme

Bilgisayar bilimi

Veri bilimi

Bilgi teknolojileri

Sağlık

Matematik ve mantık

Kişisel gelişim

Fizik bilimi ve mühendislik

Sosyal bilimler

Dil öğrenimi

Coursera’ya nasıl kayıt olunur?

Adım #1: Coursera’ın üniversite öğrencileri için açtığı kayıt sayfasına ulaşın.

Coursera’ın üniversite öğrencileri için açtığı kayıt sayfasına ulaşın. Adım #2: Kutucuğa ‘@edu.com.tr’ uzantılı e-posta adresinizi girin.

Kutucuğa ‘@edu.com.tr’ uzantılı e-posta adresinizi girin. Adım #3: Açılan ekranda ‘ Sign Up ’ seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda ‘ ’ seçeneğine tıklayın. Adım #4: Bilgilerinizi girerek platforma kaydolun.

Bilgilerinizi girerek platforma kaydolun. Adım #5: Hesabınızın gerekli olan plana yükseltilip yükseltilmediğini görün.

Hesabınızın gerekli olan plana yükseltilip yükseltilmediğini görün. Adım #6: Üniversite bilgilerinizi Coursera'ya sunun (Duruma bağlı)

Adım #1: Coursera’ın üniversite öğrencileri için açtığı kayıt sayfasına ulaşın.

Coursera'nın ücretsiz kurslarından faydalanmak için bu bağlantıya tıklayarak üniversite öğrencileri için açılan kayıt sayfasına ulaşın.

Adım #2: Kutucuğa ‘@edu.com.tr’ uzantılı e-posta adresinizi girin.

Sayfada yer alan 'Your college or university email' yazılı kutucuğa '@edu.com.tr' uzantılı e-posta adresinizi girin.

Adım #3: Açılan ekranda ‘Sign Up’ seçeneğine tıklayın.

E-posta adresinizi girdikten sonra açılan ekranda 'Sign Up' seçeneğine tıklayın ve kayıt sayfasına ulaşın.

Adım #4: Bilgilerinizi girerek platforma kaydolun.

'Sign Up' seçeneğine tıkladıntan sonra açılan pencerede isim-soyisim, e-posta adresi (@edu.com.tr uzantılı) ve şifrenizi girerek kaydolun.

Adım #5: Hesabınızın gerekli olan plana yükseltilip yükseltilmediğini görün.

Kayıt formunu doldurduktan hemen sonra hesabınız, otomatik olarak Coursera for Campus – Student planına yükseltilecektir. Fakat bunun olması için üniversitenizin Coursera'yla daha önce işbirliği yapmış olması gerekiyor. Bu uyarıyla karşılaşmazsanız hesabınız, otomatik olarak ilgili plana geçiş yapmış olacak. Kayıt işleminiz burada tamamlandı.

Eğer bu gerçekleşmediyse, Adım #6'ya ilerleyin.

Adım #6: Üniversite bilgilerinizi Coursera'ya sunun.

Coursera, bulunduğunuz üniversiteyi veritabanında tanımlayamadıysa, yani o üniversiteyle daha önce çalışmadıysa, sizden üniversitenizin bilgilerini girmenizi isteyecektir. Açılan formda okulunuzun adını, internet sitesini ve bulunduğu ülkeyi (Türkiye) girin. Bu bilgileri girdikten sonra birkaç gün onay e-postası beklemeniz gerekebilir.

Coursera'da bir kursa nasıl ücretsiz olarak kayıt olunur?

Adım #1: Hesabınıza giriş yapın ve ana sayfaya ilerleyin.

Hesabınıza giriş yapın ve ana sayfaya ilerleyin. Adım #2: Kursu seçtikten sonra kursa tıklayarak 'Enroll’ seçeneğine basın.

Kursu seçtikten sonra kursa tıklayarak 'Enroll’ seçeneğine basın. Adım #3: Kursa başlayın.

Adım #1: Hesabınıza giriş yapın ve ana sayfaya ilerleyin

Coursera hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfanın üst kısmında 'Categories' menüsünden dilediğiniz kategorilerdeki kurslara göz atabilir ya da dilediğiniz bir kurum, şirket ya da alanın kursuna göz atmak için arama kutucuğunu kullanabilirsiniz.

Adım #2: Kursu seçtikten sonra kursa tıklayarak 'Enroll’ seçeneğine basın.

Coursera'da kaydolmak istediğiniz kursu ya da programı seçtikten sonra açılan menüde 'Enroll' seçeneğine basın. Artık kursa kaydoldunuz.

Not: Kurslar, programlar altında yer alabilmektedir. Örneğin 'Facebook Social Media Marketing' programı altında 6 adet kurs bulunmaktadır ve bunlardan ilki, beş haftalık eğitimi kapsayan 'Introduction to Social Media Marketing' kursudur.

Adım #3: Kursa başlayın.

Coursera ana sayfasına dönerek 'My Courses’ sekmesine tıklayın. Burada kaydolduğunuz kursları kontrol edebilirsiniz. Kaydolduğunuz kursa tıklayarak kurs bilgilerine, programına ve içeriğine erişebilirsiniz.

Ödevlerinizi yapmayı unutmayın!

Yılda 1 ücretsiz kursun yanı sıra Coursera’da bu plan dahilinde sınırsız sayıda ‘Guided Project (Rehberli Proje)’ kurslarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca kaydolduğunuz kursun gereksinimlerini (ödev gibi) zamanında gerçekleştirmeyi unutmamanız gerekiyor. Aksi takdirde başarısız sayılabilirsiniz.