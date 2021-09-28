Erasmus hareketlilik programına katılıp hibe almaya hak kazanan öğrenciler, yeni alınan bir kararla beyninden vurulmuşa döndü. Aylık ödemeleri AB tarafından karşılanan öğrencilerin harçlığı, yılın yalnızca 2,5 ayında yatırılacak. Mağdur öğrenciler, haklarını aramak üzere karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dünya’nın en çok tercih edilen öğrenci değişim programlarından biri olan Erasmus, Türkiye’deki öğrencilerin yurt dışı görmek ve akademik hayatını zenginleştirmek için kullanabileceği sayılı şanslardan biriydi. Bunun nedeni ise puanı yüksek öğrencilere Avrupa’da geçinmek için bir miktar para verilmesiydi. Yeni yapılan düzenleme ise bu olanağı oldukça azalttı.

Avrupa Birliği, Erasmus programıyla farklı bir ülkeye yarım ya da tam dönemliğine giden öğrencilerin bir kısmına gittiği ülkede geçinebilmesi için hibe veriyor. Bu hibe miktarı birçok ülkede kira, temel ihtiyaçlar ve hatta gezip eğlenmeye yeter miktardaydı, ki Erasmus’un amaçlarından biri de buydu. Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen bir düzenlemeyle birlikte Avrupa’dan gelen hibelerin büyük bir kısmı kesildi.

Tam ya da yarım dönemlik yerine 2,5 aylık hibe verilecek:

Türkiye’deki birçok üniversite, Avrupa’ya yarım ya da bir dönemlik gönderilecek öğrencilere verilecek hibelerde kesinti olacağı yönünde açıklama yaptı. Okulların internet sitelerinde yapılan duyurulara ve öğrencilere atılan e-postalara göre Erasmus’a hibe desteğiyle gitmeye hak kazananlar, yarım ya da tam dönemlik değil; sadece 2,5 aylık hibe desteği alabilecek. Bu karar bahar döneminde Erasmus’a gideceklerin planlarını alt üst etmekle beraber, tam dönemlik gittiği için şu anda çoktan Avrupa’da olan ve kira sözleşmelerini dahi imzalayan öğrenciler için büyük sorunlar yaratacak.

AB bu parayı her dönem başı Türkiye Ulusal Ajansı’na gönderiyor. Ajans da parayı öğrencilere her ay gönderilmesi için okullara veriyor. Ancak Türkiye Ulusal Ajansı bu sene Erasmus için gelen paraları kendi kararıyla kesti. Karara göre öğrenciler, hangi ülkeye ne kadar süre giderlerse gitsinler; en fazla 2,5 aylık hibe alabilecekler.

Bu sene Avrupa Birliği, her öğrenciye kalacakları ülkeye göre her ay 300 ila 500 euro yardım yapacaktı.

Karar AB’nin mi, okulların mı; yoksa Türkiye Ulusal Ajansı’nın mı?

Bu kararın ilanının ilk yapıldığı üniversitelerden biri İstanbul Teknik Üniversitesi’ydi. Okul bu duyuruyu yaptığında öğrenciler, kararın okuldan geldiğini düşünerek tepki gösterdi. Ancak başka okulların da benzer duyurular yapması ve İTÜ’nün öğrencilere verdiği yanıt gösterdi ki, karar Türkiye Ulusal Ajansı’na bağlıydı. Dolayısıyla özellikle sosyal medyada hibelerin devlet tarafından mı yoksa AB tarafından mı sağlandığı yönünde tartışmalar başladı. Yeni Şafak gazetesinden Taha Hüseyin Karagöz, attığı tweet’le hibelerin devlete ait olduğunu iddia etti. Ancak durum böyle değil.

Erasmus hibesi devlet tarafından mı sağlanıyor?

Hayır. Erasmus için verilen öğrencilere verilen hibeler tamamıyla Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor. AB’nin resmî Erasmus sitesindeki açıklamaya göre genelde her sene artırılan bütçe, bu sene 26,2 milyar euroya ulaşmış durumda. Bunun amacı ise daha çok öğrenciye yeteri kadar destek verebilmek.

Türkiye Ulusal Ajansı, üniversitelerin paylaştığı açıklamaya göre yaptığı açıklamada "2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla ilan edilen hibe tutarları geçici nitelikte olup, resmi katılım sürecinin tamamlanmasını müteakip değişiklik gösterebilir.” ifadelerine yer verdi. Hibe dağıtım sonuçlarıysa çoğu üniversitenin hibe miktarında ciddi bir düşüş olduğunu gösterdi.

Karara sosyal medyada tepki yağdı: “Avrupa’nın göbeğinde parasız kaldık”

Öğrenciler başta olmak üzere birçok vatandaş, hibe kesintisi kararına tepki gösterdi. Tepkinin asıl nedenleri, parayı veren tarafın bizzat AB olması ve birçok öğrencinin çoktan geçici okullarına gitmiş olmasıydı. Liranın değer kaybı nedeniyle yurt dışına çıkma konusundaki tek umudu Erasmus olan çoğu öğrenci, hayal kırıklıklarını ve tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları:

İTÜ'den destek mesajı: "Elimizden geldiğinde yardımcı olacağız"