Dünya'nın büyük kısmında olduğu gibi ülkemizde de en popüler sporlar arasında ilk sırada futbol geliyor. Sporzip.com, futbolseverlerin Türkiye Liglerine dair görmek isteyecekleri neredeyse bütün istatistikleri derliyor.

Futbolla ilgilenen hemen herkes, sporun istatistiklerine bir noktada bulaşmıştır. En işin matematiğiyle alakasız gözüken konuşmalarda bile "Bilmem kaç maçta şu kadar gol attı" diyen birileri mutlaka olur. Her ne kadar işi Amerikan spor izleyicisi kadar ilerletmemiş olsa da Türk seyircisi de istatistikleri aslında sever.

Öte yandan spor sayfalarında ya da internette yer alan spor sitelerinde genellikle en üst kademe liglerde olan biteni, özellikle de ligimizin büyük takımlarının yaptıklarını görürüz. Amatör ligler ise genellikle kimsenin umurunda olmaz. Sporzip.com, bölgesel amatör de dahil olmak üzere Türkiye'de futbola dair istatistikleri barındırıyor.

Bizim yerel takım hangi kümedeydi ya?

Sitede ülkemizdeki futbol yapılanmasında yer alan onlarca ligi görebilmek ve bu ligler hakkında bilgilere ulaşmak mümkün. Site üzerinde yaptığınız incelemelerde farklı detaylar da görebiliyorsunuz. Örneğin biz Webteknospor adıyla BAL'dan mücadeleye başlasaymışız, 3. Bölge 4. Grup'ta yer alacakmışız ve bu grupta 5 takım daha yer alacakmış.

Sitede sadece ligler hakkında değil, takımlar ve oyuncular hakkında da çeşitli istatistiklere ulaşabiliyoruz. Bu bilgileri sezonluk olarak görebileceğimiz gibi tarihi olarak da görebiliyoruz. Örneğin Beşiktaş bugüne kadar Galatasaray ile 148, Fenerbahçe ile 149 kez karşı karşıya gelmiş. Ya da Fenerbahçe, ligdeki rakiplerinin tamamını bire bir rekabette geride bırakmayı başarmış.

Bu türden istatistikler ilginizi çekiyor veya Türk futbolunu takip edecek yeni bir site arıyorsanız Sporzip bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Özellikle de alt liglere ait verileri oldukça derli toplu şekilde bir arada bulabilmek mümkün oluyor. Sitenin görünen tek eksiği olarak canlı sonuçların yer almaması gözüküyor. Belki de site ileride daha ilgi çekici istatistiklere de yer verecek güncellemeler alır.