Avrupa'nın en büyüklerinden 12 futbol takımının yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesi büyük tartışmalar ve kavgalarla başlıyor. Peki bu kavgalar futbolu tahtından indirip yerine başka bir şeyi -mesela E-Spor'u- koyabilir mi?

Dünyanın en popüler sporu tartışmasız şekilde futboldur. Bugün esnaflar bile "Hemşehriyiz/eniştem de oralı" goygoyu yapamadıkları anda "Abi ben de Çemişgezeksporluyum"a bağlıyor, futbol öylesine insanların hayatına entegre olmuş durumda.

Gelin görün ki modern futbol artık kan kaybediyor. Pek çoklarına göre en büyük takım olan Barcelona FC bile stadyumunu dolduramıyor, 1.3 milyar dolar gibi korkunç bir borç yükünün altında eziliyor. Büyük kulüpler şimdi de Avrupa Süper Ligi için harekete geçmiş durumda.

NBA gibi bir şey oldu ama

Bugün ekşisözlük, Twitter gibi platformlarda futbolseverlerin bahsettiği projenin adı Avrupa Süper Ligi olarak gösteriliyor. Şu aşamada projede yer aldığı bilinen takımlar şöyle:

Manchester United

Liverpool

Manchester City

Arsenal

Chelsea

Tottenham

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Inter Milan

AC Milan

Juventus

Bu takımların çıkması Avrupa futbolu açısından çok olumsuz sonuçlar doğurabilir, özellikle yerel liglerdeki rekabeti neredeyse durma noktasına getirebilir. UEFA organizasyonları da basketbolda gördüğümüz Euroleague - Basketball Championship League ikilisi gibi ayrımla büyük değer kaybına uğrayabilir. Yeni Şampiyonlar Ligi kurallarıyla bu takımları korumak isteyen UEFA da istediğini alamamış gibi gözüküyor.

İşin reklam gelirleri, sponsorluklar, takımların dönüşümü, bizim bildiğimiz takımların ABD'lilerin "Franchise" dediği organizasyonlara dönüşmesi riski gibi etmenleri bir kenara koyduğumuzda bile futbolun gidişi hiç iyi değil. Peki futbolun boşalttığı koltuğa kim aday olabilir?

E-Spor yeni futbol olabilir mi?

Futbolu dünyaya tanıtan millet İngilizler. Hatta pek çok ülkede bu spora "İngiliz Oyunu" denir. Osmanlı Devleti'ndeki ilk futbol takımı olan mavi beyazlı Smyrna FC (ki Osmanlı Devleti'ne ilk olimpiyat madalyasını getirmiş ve futbola büyük hizmeti olmuştur -merak ettiyseniz sonra anlatırız) da İngiliz levantenlerinin kurduğu bir takımdır.

Gelin görün ki o dönemde İngilizler buldukları hemen her yerde futbol oynamış olsa da aslında o dönemde futbol çok popüler değildi. Rugby gibi ağır fiziksel sporlar ya da tenis, polo, kriket gibi o dönemde elit kabul edilen sporlar en popüler sporlardı. Ki bugünkü pek çok futbol takımı da geçmişte bu türden sporlarla uğraşan organizasyonlardı.

Günümüzde artık futbol takımları şirket mantığı ile yönetilmeye başlanmış durumda, özellikle de Avrupa'da. Takımlar çok uzun zamandır alınıp satılabilen markalar olarak karşımıza çıkıyor. Premier League takımlarının hemen hepsinin bir sahibi bulunuyor örneğin.

Yeni spora yelken açmalar başladı

Türkiye'de Beşiktaş ile başlayan ve diğer takımların da takip ettiği bir E-Spor yatırımı söz konusu. Bu duruma tek uyanan da yalnızca bizim takımlarımız değil. FC Barcelona, Machester City, AS Roma, neredeyse bütün Bundesliga takımları ve dünyanın çeşitli ülkelerinden takımlar bu alana girmiş durumda. Üstelik bu spora sadece gençleri çekmek için girmiyorlar, sponsorları ve sahip oldukları kitleyi de E-Spor'a dahil ediyorlar.

Futbol şu aşamada birkaç takım dışında pek çok kulübün zarar açıkladığı, değirmenini döndürmekte zorlandığı bir döneme girmiş durumda. Dünyanın dört bir yanında ürün satan, reklam yapan, dev sponsorlar bulan takımlar kan kaybediyor. Sahibi zengin olan takımlar artık o veya bu şekilde zirveye çıkıyor.

Oyunun sonunda para kazanır

E-Spor turnuvaları artık çok popüler hale gelmiş durumda. Hem sporcular hem de takımlar çok ciddi, hatta Türk spor medyasının suyunu çıkardığı tabirle 'astronomik' gelirler elde edilebiliyor. Ek olarak bir E-Spor takımı çok daha küçük ve çok daha az yatırım gerektiren bir organizasyon.

Görünüşe bakılırsa E-Spor şu anda futbolun açtığı yoldan ilerlemeye devam ediyor. Belki bir iki yıl içerisinde değil ancak gelecek on-yirmi yıllık sürede, yapısal sorunlarını çözmeyi beceremeyen futbolun yerini çok daha hızlı tüketilebilen E-Spor alacaktır. Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun beslendiği yerel rekabetin son kırıntılarını da ortadan kaldırırsa bu süreç daha da hızlanabilir.