Şenol Güneş'ten Tarkan'a Milli Takım'a Şarkı Yapma Çağrısı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ünlü şarkıcı Tarkan'dan 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi milli takım için bir şarkı yapmasını istedi. Güneş, "2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika'ya maç izlemeye gittim, Tarkan'ın müziği çalıyordu. Onu ayrı yere koyarım. 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı parça bizle eşlemişti. Şimdiki takım için de şarkı yapılmasını bekliyorum" dedi.

2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda milli takımlar düzeyindeki en büyük başarımızı yakalamış ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştık. O turnuvada Milli Takım'ın başında yine Şenol Güneş vardı.

İlhan Mansız'ın Roberto Carlos'a attığı çalım, Ümit Davala'nın mohikan saçları gibi hatıralarla andığımız o turnuvaya dair en unutulmaz şeylerden biri de Tarkan'ın "Bir oluruz yolunda" şarkısıydı. Bir neslin saat farkı yüzünden okulda izlediği turnuvaya da şarkı damgasını vurmuştu.

Şenol Güneş, Tarkan'dan bir şarkı daha istedi:

Ay-yıldızlı milli takımımızın başındaki Şenol Güneş, Milli Takım için 2002 yılında yapılan Bir Oluruz Yolunda şarkısını hatırlatarak Tarkan'dan bir şarkı daha beklediğini söyledi. Güneş, Mustafa Sandal'ın da o dönemde bir şarkısı olduğunu belirtti.

Şenol Güneş, yaptığı açıklamada "2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika'ya maç izlemeye gittim. Bir diskoda Tarkan'ın müziği çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Tarkan'ı başka bir yere koyarım. 2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan'ın, 'Bir oluruz yolunda' şarkısı Milli Takım'la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal'ın da, 'Pazara kadar değil mezara kadar' şarkısı vardı. O da tuttu. Şimdiki Milli Takımımız için de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde böyle bir şarkı yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca "Tarkan bize daha önce Dünya Kupası'ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz. Maçımıza da gelmişti. Taksim'deki kutlamada da vardı. O dünyaca ünlü bir sanatçı. Onu bambaşka bir yere koyuyorum. Benim ona yakınlığım yok ama Volkan Konak'la arkadaşlığım var." dedi.

Tarkan'ın o dönemde herkesin diline pelesenk olan şarkısını aşağıda yer alan bağlantıdan dinleyebilirsiniz.