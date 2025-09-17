Tümü Webekno
Türkiye’nin %90 Temiz Enerji Hedefinde Sungrow da Yer Alacak

Türkiye, enerji üretiminde temiz kaynaklara ağırlık veriyor. Sungrow da bu dönüşüm sürecinde teknoloji ve çözümleriyle önemli bir rol üstlenecek.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Türkiye, önümüzdeki yıllarda enerji üretiminde fosil yakıtların payını azaltarak güneş ve rüzgar kaynaklarına ağırlık vermeyi planlıyor. Sungrow, bu süreçte sunduğu teknoloji ve çözümlerle Türkiye’nin enerji dönüşümünde yer alacak.

BloombergNEF verilerine göre dünya genelinde elektrik üretiminin %58’i hâlâ fosil kaynaklara dayanıyor. Türkiye ise 2050’ye kadar temiz enerji kapasitesini toplam üretimin %90’ına çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 2035’e kadar 120 GW yeni güneş ve rüzgar kapasitesi ve 2030’a kadar 80 GWh enerji depolama kapasitesi oluşturulması planlanıyor.

Projeden tesisin ömrüne kadar uzanan iş birliği modeli

enerji1

Sungrow, PV invertörler, enerji depolama çözümleri ve güç dönüştürme sistemleriyle bu dönüşüm sürecinde rol üstlenecek. Şirket, 2017’den beri faaliyet gösterdiği Türkiye’de teknik destek merkezleri, onarım tesisleri ve iş birlikleriyle kapsamlı bir yapı kurmuş durumda.

enerji11

Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin ise projelendirme aşamasından tesisin yaşam döngüsü boyunca süren iş birlikleriyle pazara hizmet verdiklerini belirtiyor.

enerji111

Türkiye, önümüzdeki 25 yıl içinde güneş ve rüzgar yatırımlarını artırarak enerji üretiminde köklü bir dönüşüm hedefliyor. Sungrow’un teknoloji ve altyapı katkıları ise bu hedeflerin gerçekleşmesinde önemli bir paya sahip olacağa benziyor.

Türkiye

