"Her An Her Yerde 6,5 Büyüklüğünde Bir Deprem Olabilir"

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Türkiye’nin deprem gerçeğini yeniden yüze vuran bir açıklama yaptı. Çakır, her an her yerde 6,5 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini ifade etti.

Türkiye, bir deprem ülkesi. Son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde görülen şiddetli depremler, bu gerçeği defalarca yüzümüze vurdu ve maalesef gerçek şu ki; vurmaya da devam edecek. Depremin ne zaman geleceği tahmin edilemiyor olsa da nerelerde gerçekleşebileceği ve ortalama olarak nasıl bir büyüklüğe sahip olabileceği önceden tahmin edilebiliyor. Bu konuda yeni bir açıklamaysa İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır’dan geldi. Çakır, 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümü yaklaşırken yaptığı açıklamada Marmara depreminin üstünden geçen 22 yıl içinde büyük bir deprem olmamasının şans olduğunu belirtti. “Türkiye’nin her yerinde 6,5 büyüklüğüne ulaşılabilecek bir deprem her zaman olabilir” Çakır, 22 yıllık sürede İstanbul’un yapı stokunda ciddi miktarda yenilenmelerin yapıldığını, ancak bu yenilenmenin istenilen seviyede olmadığını söyledi. İstanbul’da kentsel dönüşümün hızlanması gerektiğini ifade eden Çakır, İstanbul için özel bir yasa bile çıkartılabileceğini aktardı. Ardından İstanbul depremine her geçen gün daha da yaklaşıldığını hatırlattı. Çakır, açıklamasının devamında Marmara’da uzun zamandır deprem olmayan fay hatlarının mevcut olduğunu da söyledi ve açıklamasına şöyle devam etti: “Şunu biliyoruz ki her geçen gün deprem bir gün daha bize yaklaşıyor. Marmara'da uzun zamandır deprem olmayan bazı fay hatları var. Bu fayın bazı bölümlerinde deprem olmasını bekliyoruz. Şu anda Türkiye'nin her yerinde 6,5 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem her zaman olabilir.” İLGİLİ HABER Türk Tabipleri Birliği Üyesinden Salgın Açıklaması: Dördüncü Pik Korkumuz Var Çakır, sözlerinin sonunda deprem sonrasında yapılmaması gereken şeylerden birisine de dikkat çekti. Çakır, depremden sonra sesli görüşmeden uzak durulması gerektiğini, telefonla arama başlayınca sistemin bunu kaldıramadığını ve kilitlendiğini ifade etti. Arama yerine internet veya SMS yoluyla mesajlaşma yapıldığı takdirde iletişim kopmayacağını da ekledi.

