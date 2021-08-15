TTB Üyesinden Salgının Seyri Hakkında Korkutan Açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, koronavirüs salgınını gidişatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yarış, tam anlamıyla 'dejavu' yaşadıkları bir dönemde olduğumuzu söyledi.

Ülkemizde salgında vaka sayıları yeniden yükselişe geçmiş durumda. Aşılama uygulamalarında da bir yavaşlama döneminden geçtik ve bu da salgının iyiye giden yönünü yeniden riskin çok olduğu bir hale getirdi. Ayrıca Delta varyantının da etkisi ile, yasakların kalkmasını sağlayan düşük vaka sayısının ömrü adeta kısa sürdü.

Genel tablo ve gidişat hakkında açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, dördüncü pik korkularının olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılla benzer bir manzara var:

Son dönemde özellikle Karadeniz bölgesinde yükselişe geçen vakalar ile ilgili konuşan Yarış, ''Geçen yıl aşı yoktu. Güneydoğu vaka haritasından kırmızı oldu, ardından Karadeniz. Karadeniz’den sonra ise Ankara ve İstanbul kırmızı oldu ve tüm ülkeye yayıldı ve 3’üncü pik yaşandı. Yine benzer durum yaşanıyor. Aşı tereddütü nedeniyle doğuda artış var. Doğu Karadeniz’de ise çay ve fındık göçü vakaları artırdı” şeklinde konuştu.

Özellikle hastaneye yatış ve ölüm oranlarının çok yüksek oranda aşısızlardan oluştuğunu vurgulayan Yarış, ''Aşının etkisiyle vaka sayısı çok gözükmüyor gibi ama hastaneye yatışlar da artmaya başladı. Karadeniz’de ciddi bir artış var. Yoğun bakımlar kriz durumunda değil ama vaka sayısı artıyor. Ölümler vaka sayısındaki artışa kıyasla fazla. Bunun nedenini aşılılar ve aşısızlar olarak düşünüyorum. Aşısızlarda ölüm oranı artıyor. Aşı olan kişiler ise büyük ihtimalle hastaneye yatırılmıyor, tedavileri evde yapılıyor. Aşısızlar ölüm oranının çoğunu oluşturuyor. 4’üncü pik korkumuz var ve bunu kırmanın yolu aşı'' ifadelerini kullandı.

''Bu iş bitti' psikolojisine girmemek lazım'':

Yakında okulların da açılmasıyla vaka sayılarında ne gibi bir hareketlilik olacağını kestiremediklerini belirten Yarış, ''Okulların açılmasına sayılı günler kaldı ama daha okul çağındaki çocuklara aşı yapmadık. Bu çocuklar okula gidecek bir de bunların tablosu eklenirse ne olacağını bilmiyoruz. Bu iş kötüye doğru gidiyor. Önlemleri tekrar düşünmek lazım. İnsanların ‘bu iş bitti’ psikolojisine girmemesi lazım'' şeklinde konuştu.