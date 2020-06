Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ICH'ye Üye Oldu

Uluslararası Uyum Konseyi (ICH), TC Sağlık Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) tam üyelik başvurusunu oy birliği ile kabul etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) tam üyelik başvurusunun, Uluslararası Uyum Konseyi’nin (ICH) 27 Mayıs tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edildiği belirtildi. Konseye Kasım 2017 tarihinde gözlemci statüsünde katılan TİTCK, kısa sürede tam üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirmeyi başardı.

ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç otoritelerinin arasına katılan Türkiye, böylece ilaç geliştirme alanında dünyada söz sahibi olan ülkelerden biri olacak.

Peki, tam üyelik Türkiye için ne anlama geliyor? Her şeyden önce, Türkiye’nin ICH’ye tam üye olması, Türk ilaç sektörüne uluslararası alanda itibar ve saygınlık kazandıracak. Bu da, ülkemizin ilaç ihracatına olumlu yönde katkı verecek. Ek olarak TİTCK, artık sadece ICH’nin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacak.

Orijinal ismi, “The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use” olan Uluslararası Uyum Konseyi (ICH), 1990 yılında ABD, Avrupa Birliği ve Japonya’nın ilaç otoriteleri tarafından kurulmuştu. Tüm dünyada ilaç regülasyonlarını yayımlayan, düzenleyen ve yönlendiren yegane kurum olan ICH, ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olup olmadığını tescil ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde çalışmalarına devam eden TİTCK, dört yıldır devam eden değerlendirme ve denetimin sonunda 2018’de Uluslararası İlaç Denetim Birliği’ne (PIC/S) tam üye olmuştu. Üyelikle birlikte TİTCK tarafından yapılan denetimler tüm dünyada kabul görmeye başlamış. Daha da önemlisi, Türkiye’de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmişti. PIC/S üyesi ülkeler içinde İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avustralya da bulunuyor.