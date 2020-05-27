Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan yeni bir açıklamayla normalleşme sürecinde koronavirüs salgınına karşı farklı sektörlerde alınacak önlemleri tek rehber altında açıkladı. Bakanlık, 11 sektöre dair önlemlerin ilk defa bu rehberde yayınlandığını belirtti.

Mart ayından beri Türkiye’nin mücadele ettiği koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımları atılmaya başladı. Normalleşme sürecinde alınacak adımları açıklamaya devam eden Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamayla farklı sektörlerde koronavirüse karşı alınacak önlemleri tek bir rehberde topladığını açıkladı.

COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi ismi verilen Sağlık Bakanlığı rehberinde daha önce hangi önlemleri alacakları belli olan sektörlerin yanında daha önce açıklanmayan 11 sektörün de virüse karşı alacağı önlemler sıralandı. Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında bu 11 sektörün önlemlerinin ilk kez yayınlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı normalleşme süreci önlemleri rehberinde yer alan 11 sektör şöyle: elektronik ve telekomünikasyon mağazaları, market ve süpermarketler, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sistemin faaliyet gösteren tüm işletmeler, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, oto yıkamalar, oto servis, tamirhaneler ve lastikçiler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberde yer alan önlemler

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında müşterilerin sadece teşhir ürünleri incelemesine izin verilecek. Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında ise çalışan ve müşteriler dahil olmak üzere 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde mağazalara müşteri kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rehbere göre akaryakıt istasyonlarında maske takmayan kişiler alınmamakla beraber maskeyi uygun şekilde takmayan kişiler de istasyonlara kabul edilmeyecek. Süpermarketlerde ve marketlerde de müşterilerin sosyal mesafeyi koruması için anonslar yapılacak.

Alınacak yeni önlemler dolayısıyla emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofislerine misafir kabul edilmemesi istendi. Kozmetik ve parfümeri mağazalarıyla beraber oto yıkama, oto servis, tamirhane ve lastikçilerde müşteriler ve çalışanlar için el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol seviyesine sahip kolonyaların bulundurulması gerekiyor.