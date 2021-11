Türkiye’nin İlk Aşı Karşıtı Partisi Kuruldu

Geçtiğimiz hafta kurulacağı duyurulan aşı karşıtı partisi bugün kuruldu. ‘Dayatmasız Yaşam Partisi’nin kurucusu, kuruluşun hemen ardından partinin işlevi hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşı karşıtlığı, sadece COVID-19 aşısıyla değil on yıllardır kullanıma sunulan her aşıda karşımıza çıkan bir görüş. Sürmekte olan pandemi bildiğiniz gibi bu görüşün dünyanın her yerinde tekrar kendini göstermesini sağladı ve ülkemizde de bu görüşün ciddi savunucuları var.

Geçtiğimiz hafta aşı karşıtı bir vatandaş, aşı karşıtlarını ve diğer COVID-19 yönetmeliklerine karşı olanları bir araya getirecek bir parti kuracağını açıklamıştı. Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin üzerinden çok zaman geçmedi ve bugün, ‘Dayatmasız Yaşam Partisi’ resmen kuruldu.

"Her partiden insan katılabilir"

Kırıkkale'de noter olarak görev yapan Hacı Ali Özhan isimli bir vatandaş, söz konusu partiyi kuracağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Gerekli dilekçe ve evrakları bu süreçte hazırlayıp İçişleri Bakanlığı'na ileten Özhan, bugün bu amacına ulaştı.

Türkiye’de aşı karşıtları azınlık diyebileceğimiz bir topluluk olsa da sayıları hiç de azımsanacak seviyede değil. Eylül ayında bu görüşe sahip binlerce kişi, İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlenen bir aşı karşıtı mitinginde buluşmuştu. Yakın zamanda da Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde daha küçük çaplı bir protesto düzenlendi. Ancak bu topluluğu temsil eden resmî bir kuruluş, henüz Türkiye’de mevcut değildi.

Dayatmasız Yaşam Partisi’nin kurulmasının hemen ardından açıklamalarda bulunan Hacı Ali Özhan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize. Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini feshedecek.”