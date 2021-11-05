Aşı Karşıtları Siyasi Parti Kuracaklarını Açıkladı

Kırıkkale'de noter olarak görev yapan Hacı Ali Özhan isimli bir vatandaş, "Dayatmasız Yaşam Partisi" isimli siyasi parti kuracağını açıkladı. Aşı karşıtlarını bir araya getirmeyi amaçlayan partinin kuruluş dilekçesi, önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

Koronavirüs pandemisinin bir numaralı silahı olarak gösterilen aşıya karşıtlık yapmak, dünya genelinde trend haline geldi. Kimi insanlar yalnızca korktukları için, kimileri ise hurafelere inanarak aşı karşıtlığı yapıyor. Hatta zaman zaman aynı düşüncede olan insanların bir araya gelerek mitingler gerçekleştirdiklerini de gördük. Şimdiyse dikkate değer bir olay yaşandı. Aşı karşıtlığı, siyasete girdi...

Kırıkkale'de noterlik yapan Hacı Ali Özhan isimli bir vatandaş, siyasi parti kuracağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde, "Dayatmasız Yaşam Partisi" (DYP) için İçişleri Bakanlığı'nın yolunu tutacak olan Özhan, kuruluş dilekçesini yetkililere sunacak. “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini fesh edecek.” şeklinde konuşan vatandaş, tahmin edebileceğiniz üzere aşı, maske ve PCR testiyle mücadele edecek.

"Zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşıyız"

Sözcü'ye konuşan Hacı Ali Özhan, kuruluş dilekçesini vermek için hazırlandığı partisinin programını şöyle açıkladı:

İnsanların vücut bütünlüğüne yapılan zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşıyız. Aşı adı verilen kimyasal sıvılar ile çipli takip sistemi kurularak robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız. Yurt dışına çıkışta ve girişte getirilen aşı veya PCR test zorunluluğuna karşıyız. Maske dayatılmasına itiraz ediyoruz. Vücut benim, kararıma saygı duy, vücut bütünlüğüne dokunma diyor, yaşam hakkımıza müdahale edilmesini kabul etmiyor ve dayatmasız yaşam istiyoruz...