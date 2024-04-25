CineNOVA ve IMAX ortaklığıyla gelecek lazerli sistemler, şirketin en gelişmiş deneyimini sunacak.

Ülkemizin köklü sinema geçmişinin izleyicideki yansımasını, yıllara uzanan sinemaya gitme kültürünün devam etmesine bakınca anlayabiliyoruz. Her ne kadar Disney Plus, Prime Video ve Netflix gibi servis sağlayıcıları, yeni çıkan yapımları anında izleme fırsatı sunuyor olsa da alışkanlıklarından vazgeçemeyen ve sinemanın tadını bu platformlarda bulamayan büyük bir kitle de var.

Bu kitle özellikle de sadece sinemalarda bulabildiğimiz IMAX gibi standartlar yüzünden söz konusu platformlara yüz vermiyor. Fakat ülkemizdeki IMAX sinemaların yurt dışındakilere göre karşılaştırmaları tartışma konusu olmuştu. Neyse ki bu standardı bir adım daha öteye taşıyacak olan bir teknoloji, ülkemize giriş yapacak.

Lazer projeksiyonlu IMAX salonları, 2024’te iki şehirde açılıyor.

Marmara Forum, Forum İstanbul ve Ankara Gordion’da yer alan sinema salonlarının sahibi CineNOVA, IMAX ile ortaklığa giderek yeni lazer sistemlerini Türkiye’ye getiriyor. 2024’te İstanbul ve Ankara’da yeni sistemler kullanıma sunulacak. Diğer iki şehrin hangileri olduğu bilinmiyor fakat 2025 ve 2026 yıllarında açılacakları belirtilmiş.

Yapılan açıklamada IMAX CEO’su Rich Gelfond, Türkiye’nin, IMAX’in dünya çapındaki büyüme fırsatlarına örnek olduğunu söyledi. 2000 yılından beri ülkemizde faaliyet gösteren IMAX, güncel olarak 8 mekâna sahip. Bu da ülkemizdeki varlığını yüzde 50 oranında geliştirdiği anlamına geliyor.

Lazerli IMAX teknolojisi, şirketin güncel olarak en gelişmiş deneyimini sunuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?