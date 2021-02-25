Türkiye'nin İnsani Gelişme Endeksi Raporu Açıklandı

İnsani Gelişme Vakfı, büyükşehirleri kapsayan "İnsani Gelişme Endeksi" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırma, en büyük üç şehrimizin insani gelişim konusunda da başı çektiğini gözler önüne seriyor. Yönetim ve nitelikli eğitim konusunda ise Ankara başı çekiyor.

İnsani Gelişme Vakfı, sadece büyükşehirleri kapsayan ve bu şehirlerimizdeki insani gelişmeleri kapsayan araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 9 farklı kategorideki 228 farklı değişkene göre yapılan araştırma, büyükşehirlerin eşitsizlikle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı yaşam, ulaşım ve erişebilirlik, sosyal yaşam ve saydamlık gibi konularda ne kadar gelişmiş olduklarını gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırma, en büyük nüfusa sahip şehirlerimizin belirlenen kriterlerde daha iyi olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda İstanbul, Ankara ve İzmir'in başı çektiği araştırma, ülkemizdeki büyükşehirleri 65,7 ila 24,7 puan aralığında yerleştiriyor. Dilerseniz hemen, o araştırmanın sonuçlarına detaylıca bakalım.

İşte 2020 yılı İnsani Gelişme Endeksi sonuçları

Yapılan araştırmaya göre İstanbul, 65,7 puanla insanı gelişim endeksinin ilk sırasına oturdu. Megakenti 60,6 puanla Ankara, 59,3 puanla da İzmir takip etti. Listesinin devamında ise 53,8 puanla Muğla, 53,6 puanla Antalya, 53,5 puanla Eskişehir, 52,1 puanla Bursa, 50,9 puanla Denizli, 50,3 puanla Sakarya, 49,3 puanla Kocaeli, 48,1 puanla Samsun, 47,9 puanla Balıkesir, 47,6 puanla Konya, 47 puanla Aydın, 46,7 puanla Mersin, 45,9 puanla Tekirdağ, 45 puanla Trabzon, 44,6 puanla Malatya, 43,5 puanla Kayseri, 42,9 puanla Adana, 42,1 puanla Manisa, 41,1 puanla Ordu, 40,3 puanla Gaziantep, 40,1 puanla Erzurum, 37,8 puanla Kahramanmaraş, 35,6 puanla Hatay, 32,6 puanla Diyarbakır, 28,3 puanla Van, 27,3 puanla Mardin ve 24,7 puanla da Şanlıurfa takip etti.

Araştırmadaki kriterler içinde olan "yönetişim ve saydamlık" kategorisi, bu konuda en iyi olan şehrimizin Ankara olduğunu gösteriyor. Bu şehrimizdeki vatandaşlar; belediyeye ulaşma, belediye şeffaflığı, seçimlere katılım oranı ve yerel gazete gibi konularda iyi durumdalar. Bu kategoride Ankara'yı takip eden şehirler ise İstanbul, Bursa, Konya, Sakarya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Samsun ve Antalya.

Araştırmanın "nitelikli eğitim" kategorisine baktığımızda da en iyi şehrimizin Ankara olduğunu görüyoruz. Ankara'yı İzmir, Muğla, Antalya, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Malatya takip ediyor. "Sağlıklı yaşam" kategorisinde ise Eskişehir, Trabzon, Ankara, Erzurum, Kayseri, Malatya, Antalya, Samsun, Mersin ve Adana, başı çeken kentlerimiz olarak karşımıza çıkıyor.

İnsani Gelişme Vakfı tarafından yapılan araştırmanın tüm detaylarını incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.