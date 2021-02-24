Türkiye'de Bir Çalışan, Bir Günde Ne Kadar Vergi Ödüyor?

BBC News Türkçe, vatandaşların en büyük sorunlarından olan vergilendirme politikası ile ilgili çarpıcı bir video hazırladı. Hazırlanan video, maaşla çalışan bir vatandaşın bir günde ne kadar vergi ödediğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

BBC News Türkçe, Türkiye'de maaşla çalışan bir vatandaşın bir gününü video haline getirdi. Her vatandaşın günlük giderlerinin anlatıldığı bu videoda kazancın ne kadarının vergiye gittiği açıklandı... Açıklanan resmi verilere göre geçtiğimiz yıl toplanan 158,8 milyar TL'lik gelir vergisinin yaklaşık 85 milyar TL'si, maaşla çalışan vatandaşlar tarafından karşılandı. İşte BBC News Türkçe'nin hazırladığı video, tüm bunlara değiniyor. Maaşlı bir vatandaş, kazandığının yüzde 42'sini vergi olarak geri veriyor BBC News Türkçe, hazırladığı videoda maaşlı çalışan bir Türk vatandaşının sıradan bir gününü anlatıyor. Bu bağlamda evdeki zorunlu ihtiyaçlardan keyfi harcamalara kadar hemen her hususa değinen BBC News Türkçe editörleri, hangi gidere kaç kalem verildiğini detaylı bir şekilde anlatıyor. İLGİLİ HABER Türkiye'nin 5G Teknolojisine Geçiş Süreciyle İlgili Resmi Açıklama İşte maaşlı çalışan vatandaşın ne kadar vergi verdiğini anlatan o video

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