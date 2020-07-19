Türkiye, İran ve Afganistan’a Olan Uçuşları Durdurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Şubat ayından beri askıda olan İran-Türkiye uçak seferleri, geçtiğimiz günlerde yeniden başlamıştı.

Ülkemizde salgın nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlar bir süreliğine askıya alınmıştı. Yaklaşık iki ayın ardından, normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz ay kademeli olarak bazı ülkelere seferler başlamış ve İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş Almanya’ya yapılmıştı. Gelen son bilgilere göreyse Türkiye, İran ve Afganistan’a olan uçuşlarını askıya aldı.

İran ve Afganistan’a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kararın koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak alındığını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “COVID-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan’a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Karar, Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine alındı:

Salgın nedeniyle şubat ayından beri askıda olan İran-Türkiye uçak seferleri, geçtiğimiz günlerde yeniden başlamıştı. İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine alındığını aktardı. Daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini de sözlerine ekleyen Samani, kararın gece saat 00.00’dan itibaren yürürlüğe girdiğini de belirtti.

THY, temmuz ayında birçok ülkeye sefer düzenliyor:

Türkiye, geçtiğimiz haziran ayında başlayan normalleşme süreci kapsamında çoğu ülkeyle karşılıklı uçuşları tekrardan başlatmıştı. THY’nin temmuz ayında uçuş yapacağı yerler arasındaysa Amerika, Hong Kong, Hindistan, Irak, Dubai, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, Belçika, Macaristan, Çekya, Lüksemburg, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa gibi pek çok ülke yer alıyor.