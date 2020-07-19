İşlem Süresini Yarı Yarıya Azaltan Test Kiti Geliştirildi

Singapurlu bilim insanları, yeni tip koronavirüsün tespitinde işlem süresini 4 saatten 2 saate kadar düşürebilen yeni bir test kiti geliştirdi. Standart PCR testlerine yakın bir maliyetle üretilecek olan yeni test kitlerinin, teknisyenlerin virüse maruz kalma ihtimalini azaltacağı söyleniyor.

The Straits Times’ın haberine göre Singapurlu bilim insanları, sonuçları daha hızlı şekilde sağlayabilen yeni bir COVID-19 test kiti geliştirdiler. İşlem süresini dört saatten yaklaşık iki saate düşüren bu yeni tanı kiti ile birlikte durumu acil olan hastalara, gerekli tıbbi müdahalelerin daha hızlı bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

‘Resolute’ adı verilen doğru standart polimeraz zincirleme reaksiyonu test kiti, DSO Ulusal Laboratuvarları ile Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*Star) ortaklığında geliştirildi ve 18 Temmuz Cumartesi günü kamuoyuna açıklandı. Yeni kit, salgın süresince tedariki sınırlı olan bileşenleri daha az kullanarak hem hammaddeden hem de zamandan tasarruf etmeyi vadediyor.

Yeni kit, teknisyenlerin virüse maruz kalma ihtimalini azaltıyor:

Standart PCR testlerinin aksine hastalardan alınan sürüntü örneklerinin işlenme sürecini devreden çıkaran Resolute testlerinin, temel laboratuvar kurulumuna sahip olan bir ortamda, işe yeni başlamış teknisyenler tarafından yapılabileceği ve teknisyenlerin yeni tip koronavirüse maruz kalma ihtimalinin azalacağı aktarılıyor.

Normal şartlarda PCR testlerinde, hastaların burun ve boğazından ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınıyor, daha sonrasında ise bu numuneler PCR cihazı ile analiz ediliyor. Bu da sürenin bir hayli uzamasına yol açıyor.

Standar PCR testlerine yakın bir maliyeti olacak:

DSO ile A*Star arasında bu yılın başlarında imzalanan stratejik ortaklığın bir parçası olan Resolute’un maliyetinin, standart PCR test kitleri ile rekabet edebilecek bir seviyede olması bekleniyor. Bu noktada DSO yetkilisi Ng Sock Hoon, yeni kitin malzeme ve insan gücü maliyetlerinin yanı sıra zamandan da tasarruf sağlayacağını belirtiyor.

Geliştirilen kite dair açıklamalarda bulunan A*Star Genel Müdürü Frederick Chew, Resolute’un Singapur’un test kapasitesine hayati bir katkıda bulunduğunu söyledi. DSO CEO’su Cheong Chee Hoo ise DSO’nun yeni salgınlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirdiğini ifade etti.