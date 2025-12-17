Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'de Kaç Adet Otomobil Olduğu Açıklandı: En Çok Tercih Edilen Renk de Belli Oldu!

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları çalışmasının güncel sonuçlarını yayımladı. Kasım 2025 dönemini kapsayan çalışma ile Türkiye'nin otomobil karnesi gün yüzüne çıkmış oldu. Peki veriler ne söylüyor?

Türkiye'de Kaç Adet Otomobil Olduğu Açıklandı: En Çok Tercih Edilen Renk de Belli Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Böylelikle Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç adet otomobil olduğu, vatandaşların hangi tip otomobillere daha sıcak baktığı gün yüzüne çıkmış oldu.

TÜİK verilerine göre 30 Kasım 2025 itibarıyla ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 371 bin 446 olarak kayıtlara geçti. Bu araçların yüzde 51,6'sını otomobiller oluşturdu. Otomobilleri yüzde 21,1 ile motosikletler, yüzde 14,7 ile kamyonetler, yüzde 6,9 ile traktörler, yüzde 3,1 ile kamyonlar, yüzde 1,6 ile minibüsler, binde 7 ile otobüsler ve binde 3 ile de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım 2025 döneminde trafik kaydı silinen araçların sayısı ise 5.021 olarak kayıtlara geçti. Trafikten kaydı silinen araç sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 13 fazlaydı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yükseldi

Başlıksız-1

TÜİK'in açıkladığı resmî verilere göre kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araçların sayısı aylık bazda artış gösterdi. Bu bağlamda; geçtiğimiz ay trafik kaydı yapılan araç sayısı 183 bin 172 adet olarak kayıtlara geçerken bunun yüzde 52,4'ünü otomobiller, yüzde 29,9'unu motosikletler oluşturdu. Açıklanan rakam, ekim ayına kıyasla yüzde 2,6, yüksekti. Yıllık bazda ise yüzde 3,1'lik düşüş yaşandı.

Sadece otomobilleri göz önünde bulundurduğumuzda geçtiğimiz ay 96 bin 3 adet otomobil kaydı yapıldığını görüyoruz. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin pazar payları şu şekildeydi:

  • Yüzde 12'si Renault
  • Yüzde 9,3'ü Volkswagen
  • Yüzde 8,6'sı Toyota
  • Yüzde 5,7'si Hyundai
  • Yüzde 5,6'sı Fiat
  • Yüzde 5,6'sı Skoda
  • Yüzde 4,9'u BYD
  • Yüzde 4,7'si Peugeot
  • Yüzde 4,5'i Togg
  • Yüzde 4,1'i Citroen
  • Yüzde 3,9'u Opel
  • Yüzde 3,2'si Mercedes-Benz
  • Yüzde 2,9'u Nissan
  • Yüzde 2,8'i BMW
  • Yüzde 2,6'sı Tesla
  • Yüzde 2,3'ü Chery
  • Yüzde 2,2'si Ford
  • Yüzde 2,1'i Audi
  • Yüzde 2'si Dacia
  • Yüzde 1,9'u Kia
  • Yüzde 9,2'si diğer markalar

2025 yılında benzinli ve küçük motorlu otomobiller tercih edildi

Başlıksız-1

TÜİK verilerine göre 2025'in tamamı için en büyük pazar payı, benzinli otomobillerdeydi. Buna göre; trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,2'si benzinli, yüzde 26,9'u hibrit, yüzde 17'si elektrikli, yüzde 8,8'i dizel ve yüzde 1,1'i de LPG yakıtlıydı. Ayrıca Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin yüzde 29,7'si 1300 ve altı silindir hacmine sahipti. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere vergi.

En çok gri renkli otomobiller tercih ediliyor

Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2025 verilerine göre ülkemizde en çok gri renkli otomobiller tercih ediliyor. 1 Ocak'tan bu yana trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,9'u beyaz, yüzde 13,3'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, binde 7'si kahverengi, binde 5'i sarı, binde 4'ü de turuncuydu.

Peki Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri?

Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı (Egea İlk 20'ye Bile Giremedi) Aralık 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı (Egea İlk 20'ye Bile Giremedi)
Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim