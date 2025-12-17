Türkiye'de Kaç Adet Otomobil Olduğu Açıklandı: En Çok Tercih Edilen Renk de Belli Oldu!

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları çalışmasının güncel sonuçlarını yayımladı. Kasım 2025 dönemini kapsayan çalışma ile Türkiye'nin otomobil karnesi gün yüzüne çıkmış oldu. Peki veriler ne söylüyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Böylelikle Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç adet otomobil olduğu, vatandaşların hangi tip otomobillere daha sıcak baktığı gün yüzüne çıkmış oldu.

TÜİK verilerine göre 30 Kasım 2025 itibarıyla ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 371 bin 446 olarak kayıtlara geçti. Bu araçların yüzde 51,6'sını otomobiller oluşturdu. Otomobilleri yüzde 21,1 ile motosikletler, yüzde 14,7 ile kamyonetler, yüzde 6,9 ile traktörler, yüzde 3,1 ile kamyonlar, yüzde 1,6 ile minibüsler, binde 7 ile otobüsler ve binde 3 ile de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım 2025 döneminde trafik kaydı silinen araçların sayısı ise 5.021 olarak kayıtlara geçti. Trafikten kaydı silinen araç sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 13 fazlaydı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yükseldi

TÜİK'in açıkladığı resmî verilere göre kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araçların sayısı aylık bazda artış gösterdi. Bu bağlamda; geçtiğimiz ay trafik kaydı yapılan araç sayısı 183 bin 172 adet olarak kayıtlara geçerken bunun yüzde 52,4'ünü otomobiller, yüzde 29,9'unu motosikletler oluşturdu. Açıklanan rakam, ekim ayına kıyasla yüzde 2,6, yüksekti. Yıllık bazda ise yüzde 3,1'lik düşüş yaşandı.

Sadece otomobilleri göz önünde bulundurduğumuzda geçtiğimiz ay 96 bin 3 adet otomobil kaydı yapıldığını görüyoruz. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin pazar payları şu şekildeydi:

Yüzde 12'si Renault

Yüzde 9,3'ü Volkswagen

Yüzde 8,6'sı Toyota

Yüzde 5,7'si Hyundai

Yüzde 5,6'sı Fiat

Yüzde 5,6'sı Skoda

Yüzde 4,9'u BYD

Yüzde 4,7'si Peugeot

Yüzde 4,5'i Togg

Yüzde 4,1'i Citroen

Yüzde 3,9'u Opel

Yüzde 3,2'si Mercedes-Benz

Yüzde 2,9'u Nissan

Yüzde 2,8'i BMW

Yüzde 2,6'sı Tesla

Yüzde 2,3'ü Chery

Yüzde 2,2'si Ford

Yüzde 2,1'i Audi

Yüzde 2'si Dacia

Yüzde 1,9'u Kia

Yüzde 9,2'si diğer markalar

2025 yılında benzinli ve küçük motorlu otomobiller tercih edildi

TÜİK verilerine göre 2025'in tamamı için en büyük pazar payı, benzinli otomobillerdeydi. Buna göre; trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,2'si benzinli, yüzde 26,9'u hibrit, yüzde 17'si elektrikli, yüzde 8,8'i dizel ve yüzde 1,1'i de LPG yakıtlıydı. Ayrıca Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin yüzde 29,7'si 1300 ve altı silindir hacmine sahipti. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere vergi.

En çok gri renkli otomobiller tercih ediliyor

Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2025 verilerine göre ülkemizde en çok gri renkli otomobiller tercih ediliyor. 1 Ocak'tan bu yana trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,9'u beyaz, yüzde 13,3'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, binde 7'si kahverengi, binde 5'i sarı, binde 4'ü de turuncuydu.

Peki Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri?