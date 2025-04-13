Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk 3 ayında toplam kaç otomobil üretildiğini ve bunların ne kadarının ihraç edildiğini açıkladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), düzenli olarak Türkiye’deki otomotiv sektörüne ilişkin veriler yayımlıyordu. Bunlar da üretim ve ihracat gibi konuları içeriyordu. Şimdi ise Mart 2025’e dair veriler geldi.

Paylaşılan verilere göre 2025’in ilk çeyreğinde, yani ocak-martı kapsayan ilk 3 aylık süreçte toplam otomotiv üretimi %9’luk azalmayla 344 bin 120 adet oldu. Traktör dahil edildiğinde ise bu sayı 352 bin 299’a çıkıyor.

220 bin 927 otomobil üretildi

Genel otomotiv üretimi dışında sadece otomobillerin üretimine de dair veriler var. Buna göre 2025 yılında şu ana kadar ülkemizde toplamda 220 bin 927 adet otomobil üretimi gerçekleşti. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %7’lik bir düşüş demek. Geçen ayki verilerde de düşüş vardı. Bu ay da aynı trend devam etti.

Tek düşüş otomobil de değil. Ticari araçlar genelinde %11’lik gerileme yaşanmış. Ağır ticarilerde %32, hafiflerde ise %9 düşüş var.

İhracat verilerine baktığımızda ilk çeyrekte %1’lik düşüşle 254 bin 683 adet olduğunu görüyoruz. Otomobil ihracatında %3’lük bir düşüş görülmüş. Ocak-mart dönemindeki ihracatın 9,4 milyar dolar olduğunu da eklemeden geçmeyelim.