Online Olarak Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' Çıkarılacak

Üsküdar Üniversitesi, 81 ilde yapacağı online araştırma ile Türkiye'nin Koronafobi Haritası'nı çıkaracak. Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu önderliğinde planlanan çalışma; Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını ile ilgili kişilerin kaygı düzeylerini, duygularını, stres yaratan durumları incelemek üzere gerçekleşecek.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde başlatılan çalışma, 70 soruyla Türkiye’nin koronafobi sorunu olup olmadığı test edilecek.

Türkiye Geneli Kapsamlı Bir Araştırma Olacak

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde planlanan çalışma, Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını ile ilgili kişilerin kaygı düzeylerini, duygularını ve stres yaratan durumlarını ortaya koyacak. Türkiye’nin Koronafobi Haritası adı verilen çalışma, ülke genelinde Covid-19 psikolojisi üzerine uygulanmış ilk geniş kapsamlı araştırma olacak.

Basın Toplantısı İle Sonuçlar Açılanacak

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 20 bin kişinin katılımı ile hedeflenen araştırmada, kişilerin kimlik bilgileri veya kişisel bir bilgi toplanma amacı taşımıyor. 70 sorudan oluşan ve yaklaşık 15 dakikada tamamlanmak üzere planlanan araştırma sonunda toplanan veriler, küme olarak analiz edilecek ve sonuçlar online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak. Araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler ile iyileştirme önerileri yetkili kurumlarla paylaşılacak.

Doğru Analiz İçin Tüm Sorular Yanıtlanmalı

Çalışmanın amacına ulaşması için tüm soruların cevaplanmasının çok önemli olduğunu ve katılımcıların tamamen kişisel fikirlerinden yola çıkarak yanıtlamaları gerektiğini belirten Türkiye’nin Koronafobi Haritası Araştırması Koordinatörlüğünü yapan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, elde edilecek bilgilerin anonim olacağı ve sadece araştırma amacı ile kullanılacağını kaydetti.

Türkiye’nin Koronafobi Haritası Araştırmasına katılmak isteyenler şuradaki bağlantıya tıklayarak araştırmaya katkıda bulunabilirler.