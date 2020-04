Korona Günlerinde En Çok Tercih Edilen Oyunlar Belli Oldu

COVID-19 salgınının etkileri dalga dalga yayılırken, bu süreci evde geçiren insanların oyunlara yönelik ilgisi katlanarak artırıyor. Yeni bir araştırmaya göre, Türkiye'de video oyun oynayan kişi sayısı bu dönemde yaklaşık yüzde 10 arttı. En çok tercih edilen oyunlar ise FIFA, PUBG ve LoL oldu.

Çin’den dünyaya yayılan ve kısa sürede insanlığın karşılaştığı en büyük sağlık krizlerinden biri haline gelen yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, sadece sağlık altyapısını değil, küresel ekonomiyi de derinden sarstı. Otomotiv, ulaşım, teknoloji, sinema ve tekstil gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok firma, artan vaka sayıları nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldı.

Salgına yönelik alınan tedbirler spor ve eğlence sektörününü de olumsuz etkilerken, bu süreçte sosyal izolasyon kavramının hayatımıza girmesi dijital içeriklere olan ilgiyi muazzam bir şekilde artırdı. En büyük talep ise oyun ve e-spor ürünlerine yönelik oldu.

Video oyunlarına harcanan para yüzde 60 arttı

Oyun ve e-spor ajansı Next in Game'in ‘Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri’ raporunda, 9 Mart’tan 16 Mart'a kadar video oyunlarına harcanan paranın, geçen yılın aynı zamanlarına göre yüzde 60 oranında daha yüksek olduğu belirtiliyor. Ayrıca oyun indirmeleri ve e-spor turnuvalarının da yüzde 30 artış gösterdiği ifade ediliyor.

Bu olağanüstü ilginin en önemli yansımalarından birine online oyun dağıtım platformu Steam’de şahit olmuştuk. Krizin başladığı mart başı itibarıyla yükselişe geçen anlık oyuncu sayısı ilk kez mart ortasında 20 milyonun üzerine çıkmış, 29 Mart itibarıyla da 23.434.674 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Benzer şekilde Epic, Origin ve Uplay gibi diğer platformlar da bu süre zarfında anlık oyuncu sayılarında ciddi sıçramalar yaşadılar.

FIFA, PUBG ve League of Legends (LoL), korona günlerinde en çok tercih edilen oyunların başında geliyor

Koronavirüs salgının oyun dünyasına etkisi hakkında konuşan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, sayısal olarak bakıldığında oyun oynayan kitlenin ciddi anlamda katlandığını gördüklerini, önceki yıllarda yapılan oyun içi harcamaların da bu dönemde arttığını ifade etti.

“Mart ayı itibarıyla koronavirüs salgını döneminde video oyun endüstrisinde satışların türüne göre artışlar; dijital oyunlarda yüzde 52.9, fiziksel oyunlarda yüzde 82, konsol oyunlarda ise yüzde 155 oldu" diyen Özdemir, yeni çıkan oyunlardan özellikle beta sürecinde olan Valorant’ın ciddi anlamda başarı gördüğüne dikkat çekti.

Riot Games'in ilk FPS oyunu olan Valorant'ın kapalı beta süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı

Bunların dışında CS:GO, PES, Dota gibi oyunların da ciddi anlamda kitleleri olduğunu söyleyen Özdemir, özellikle bu süreçte FIFA, PUBG ve League of Legends (LoL) yapımlarının çok tercih edildiğini ifade etti.

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Kurucu Başkanı Tansu Kendirli ise dünyada bu süreçte yaklaşık 22 milyon oyuncunun daha kazanıldığını söyledi. Dışarı çıkmayan insanların eğlenceli vakit geçirmek için oyunlara yöneldiğine dikkat çeken Kendirli, “Aslında online oyunlar, toplumsal mesafeleri kapatan bir şey. Çünkü arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla iletişime geçme ve sohbet etme imkanı sunuluyor” dedi.

Türkiye'de oyun oynayan kişi sayısının bu dönemde yaklaşık yüzde 10 arttığı bilgisini paylaşan Kendirli, “Oyun sektörü, insanların birbirinden uzaklaştığı dönemlerde de varlığını sürdüreceğini gösterdi. Ayrıca oyunun yatırıma değer bir endüstri olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu” değerlendirmesinde bulundu.