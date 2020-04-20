Ücretsiz Oynanabilen Efsaneler Efsanesi 8 Video Oyunu

2000’lerden sonra teknolojinin her sektör gibi oyun dünyasını da ele geçirmesi, oyunlardan aldığımız tadı çok daha leziz bir hale getirdi. Ancak bazıları için eski oyunların yeri her zaman başkadır. Bu içeriğimizde, 80’li yıllara damga vuran ve bugün ücretsiz oynayabileceğiniz 8 video oyunu sıraladık.

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla kameranın arkasından sosyalleşebildiğimiz bugünlerde, hepimiz evde geçen zamanı daha eğlenceli kılacak şeylerin arayışındayız. Bu bazen yeni bir film veya dizi bazen bir oyun, bazen de kütüphanenizde kapağını bir türlü açmaya vakit bulamadığınız ve tozlanmaya yüz tutmuş olan bir kitap oluyor.

Eğer ben daha farklı bir şeyler arıyorum diyorsanız, doğru adrese gelmiş olabilirsiniz. Bu içeriğimizde, sizlere kısa bir nostalji turu yaptıracak birbirinden eğlenceli 8 video oyununu listeledik. Modern video oyunlarının atası olarak değerlendirebileceğimiz bu oyunların hepsi 80’li yıllara dayanıyor.

Çoğunuzun çıkışına yaşının tutmadığı kadar eski olan oyunların tamamını internet üzerinden ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Ben, kesinlikle bir göz atın derim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, listemizde hangi oyunlar varmış hep birlikte bakalım.

1- Castle Wolftenstein (1981)

Apple II için Muse Software tarafından geliştirilen aksiyon-macera türünde bir oyun olan Castle Wolftenstein, şimdilerde oynanma rekorları kıran FPS yapımlarının atalarından biri olarak kabul ediliyor. İlk kez 1981 yılında piyasaya sürülen Castle Wolftenstein’ı buradan oynayabilirsiniz.

2- PAC-MAN (1982)

Mirasını bugünlere taşımayı başaran ender oyunlardan olan PAC-MAN, hiç şüphesiz popüler kültürün en önemli parçalarından biri konumunda. Oyun Japonya'da Puck-Man olarak yayımlanmış olsa da, bazı kişilerin "P" harfini "F" ile değiştirerek küfür oluşturması nedeniyle oyun Amerika'da PAC-MAN olarak piyasaya çıktı.

Oyunda, bir labirent içerisinde hareket ederek, hayalet ve canavarlara yakalanmadan tüm küçük diskleri toplamaya çalışıyorsunuz. Büyük sarı diskleri aldığınızda ise canavar ve hayaletler maviye dönüşüyor ve bir süreliğine yenilebilir duruma geliyor. Sizleri geçmişte ufak bir nostalji yolculuğuna çıkaracak olan PAC-MAN’i buradan oynayabilirsiniz.

3- Choplifter (1982)

Apple II için yayınlanan bir başka klasik video oyunu olan Choplifter’da, helikopterle yerdeki rehineleri kurtarmaya çalışırken, bir yandan da tanklardan kaçıyorsunuz. Mazisi 1982 yılına kadar dayanan yapım, dönemin en eğlenceli oyunları arasında yer alıyordu. Choplifter’ı buradan oynayabilirsiniz.

4- Pitfall! (1982)

Pitfall!, Atari'nin en başarılı oyunlarından biriydi ve piyasada kaldığı süre boyunca 4 milyondan fazla sattı. Activision tarafından 1982 yılında piyasaya sürülen yapımda, çeşitli hayvanlar aracılığıyla ormandaki tüm hazineleri 20 dakika içinde toplamaya çalışıyorsunuz. Atari 2600 için tasarlanan ilk oyun ünvanına sahip olan Pitfall!’u buradan oynayabilirsiniz.

5- Hobbit (1982)

ZX Spectrum ev bilgisayarı için 1982 yılında yayınlanan resimli bir metin macera bilgisayar oyunu olan Hobbit, Yüzüklerin Efendisi evreninin yaratıcısı Alman asıllı İngiliz yazar J. R. R. Tolkien tarafından kaleme alınan Hobbit kitabına dayanıyor. Oldukça ilginç bir oyun olan Hobbit’i buradan deneyimleyebilirsiniz.

6- Word Munchers (1985)

1980'lerde ve 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) okullarda eğitim amaçlı kullanılan bir oyun olan Word Munchers, öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğretmek için geliştirilmişti. Oyuna buradan göz atabilirsiniz.

7- Number Munchers (1986)

Yukarıda yer alan Word Munchers oyununun sayısal odaklı başka bir versiyonu olan Number Munchers, ABD’deki okullarda okuyan öğrencilere temel matematik becerilerini öğretmek amacıyla tasarlanmıştı.

Number Munchers'ta matematiksel becerilerinizi geliştirmek için 5 farklı oyun modu bulunuyor: Katlar, Bölen, Asal Sayılar, Eşitlik ve Eşitsizlikler. Seçtiğiniz moda göre karşınıza çeşitli meydan okumalar çıkıyor ve siz de bunları başarıyla geçerek seviye atlıyorsunuz. Number Munchers’ı buradan oynayabilirsiniz.

8- Karateka (1984)

Jordan Mechner tarafından 1984 yılında geliştirilen bir dövüş sanatları aksiyon oyunu olan Karateka, başlangıçta Apple II için programlanmasına rağmen, daha sonra büyük bir ilgi görerek çeşitli platformlarda da yerini almıştı. Karateka’yı buradan oynayabilirsiniz.