Steam, Aktif Oyuncu Sayısıyla Bugün Yeni Bir Rekor Daha Kırdı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler gereği evden çıkmayan kişilerin birçoğu bilgisayar oyunlarına yöneldi ve bu durum Steam'in aktif oyuncu sayısında inanılmaz bir artışa neden oldu. Bu hafta neredeyse her gün yeni bir rekora imza atan Steam, aktif oyuncu sayısında bugün zirveye ulaştı.

Çin'den yayılmasına rağmen bugünlerde merkez üssü Avrupa'ya kayan koronavirüs salgını için her geçen gün daha sıkı önlemler alınıyor. Ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ederken dünya genelinde birçok bölgede okullar da tatil edilmiş durumda. Hem sokağa çıkma yasağı hem okulların tatil edilmesi hem de kişilerin kendilerini korumak için eve kapanması, evde zaman geçirilecek alternatiflerin aranmasına yol açtı.

Evde sıkılanların zaman geçirmek için buldukları ilk alternatifse bilgisayar oyunları oldu. Bilindiği üzere bunun ilk ipuçlarını, sonuna yaklaştığımız haftanın ilk günlerinde görmüş ve Steam'deki artan oyuncu sayısını sizlerle paylaşmıştık. Hafta içinde birkaç kez daha rekorunu ekarte eden Steam, bugün tüm zamanların zirvesine çıktı.

Steam'deki aktif oyuncu sayısı bugün 22.678.529'a çıktı:

Steam'deki bu artıştan en çok pay kapan oyun, tahmin edebileceğiniz üzere oynaması ücretsiz olan Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) oldu. 1.096.442 eş zamanlı oyuncu sayısıyla kendi rekorunu kıran CS: GO, bu alanda zirveyi kimseye kaptırmadı.

CS: GO'dan sonra Steam'de en çok oynanan oyun, 717.882 eş zamanlı oyuncu sayısıyla Dota 2 olarak açıklandı. Bilindiği gibi Dota 2, daha önce yaklaşık 1,3 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşmıştı. Bu da Dota 2'nin kendi rekorundan uzakta olduğu anlamına geliyor.

Steam'deki bu oyuncu artışının koronavirüs salgını dışındaki diğer nedenleriyse platforma yeni eklenen ve platformda ücretsiz sunulan oyunlar. Bilindiği gibi kısa süre önce yayınlanan DOOM Eternal, ilk gününde 104.891 eş zamanlı oyuncuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca Deiland ve Tomb Raider gibi bazı oyunlar da şu anda Steam'de ücretsiz olarak oynanabiliyor. Steam'deki ücretsiz oyunlara ulaşmak ve bu oyunları kütüphanenize nasıl ekleyeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayarak gidebileceğiniz haberimizi inceleyebilirsiniz.