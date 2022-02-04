ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun düzenlediği 7. Kristal Ağaç Ödül Töreni’nde 10 sektörün kazanan adayları Kristal Ağaç ödüllerinin sahibi oldu. ODTÜ’lü öğrencilerin oylarıyla belirlenen isimler ödül gecesinde bir araya geldi

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin en başarılı kulüplerinden biri olan ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, bu sene yedinci kez düzenlediği Kristal Ağaç Ödülleri'nde farklı dallarda dağıttığı ödüllerle ODTÜ'lü öğrencilerin en'lerini tüm Türkiye ile paylaştı.

Ülkemizin pek çok değerli isminin ve girişiminin ödüllere layık görüldüğü etkinlikte katılımcılar ödüllerini oyuncu Gözde Kansu verirken, Kansu aynı zamanda törenin sunuculuğunu da üstlendi. ODTÜ Caz Topluluğu'nun etkileyici performansı ile renklenen ödül töreninde Fazıl Say'ın 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldüğü törende Kaan Sekban ise 'Yılın Girişimci Komedyeni' ödülünü kazandı.

Gain, Trendyol, Yemeksepeti gibi pek çok girişim ve şirket ödül almaya hak kazandı

Ülkemizin değer katan girişimlerinin ODTÜ'lü öğrencilerin oylarıyla belirlendiği Kristal Ağaç Ödülleri'nde gıdadan oyuna farklı sektörlerden pek çok girişim ve şirket ödül aldı. Udemy, Trendyol, Gain gibi girişimlerin yer aldığı listede aynı zamanda Anadolu Efes gibi markalar da vardı.

İşte binlerce ODTÜ’lü öğrenci tarafından seçilen Kristal Ağaç Ödüllerinin Kazanları:

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Fazıl Say

Yılın Sunucusu Ödülü: Gözde Kansu

Yılın Girişimci Komedyeni: Kaan Sekban

E-ticaret Sektörü Yılın Girişimi: Trendyol

Gıda Sektörü Yılın Girişimi: Anadolu Efes

Medya Sektörü Yılın Girişimi: Gain

Oyun Sektörü Yılın Girişimi: Taleworlds

Hızlı Ticaret Sektörü Yılın Girişimi: Yemeksepeti

Küresel Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Sektörü Yılın Girişimi: Ahbap

Yılın ODTÜ’lü Girişimi: Udemy

Yatırımcı Platformu Sektörü Yılın Girişimi: BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi)

Yazılım Sektörü Sektörü Yılın Girişimi: İyzico

İnovasyon Sektörü Sektörü Yılın Girişimi: Wewalk

Kripto Para/Blockchain Sektörü Yılın Girişimi: Omlira

Ödül törenini izlemek isterseniz;